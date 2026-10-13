Экс-глава тамбовской «дочки» «Газпрома» предстанет перед судом за наркотики

Роман Стефанов дал показания против своего друга Максима Егорова, который занимал пост губернатора Тамбовской области в 2021–2024 годах. Эти показания легли в основу обвинения экс-главы региона, которого судят за получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). На следующем заседании по делу господина Егорова пройдут прения сторон.