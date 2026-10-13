Экс-глава тамбовской «дочки» «Газпрома» предстанет перед судом за наркотики
В суд поступило дело экс-главы «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова
13.10.2026, 20:49
В Ленинский райсуд Тамбова поступило уголовное дело бывшего генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова. Согласно картотеке дел, он и экс-руководитель областной газораспределительной организации «Водгазхоз» Руслан Брагарник обвиняются в приобретении и хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Первое заседание по рассмотрению дела назначено на 15 октября.
Господ Стефанова и Брагарника задержали в марте 2025 года. По неофициальной информации, у них был найден кокаин. Расследование уголовного дела вело управление МВД по Тамбовской области. Сначала фигуранты находились под стражей, затем их перевели под домашний арест.
За время уголовного преследования оба подсудимых лишились своих постов. Как писал «Ъ», недавно господин Стефанов безуспешно пытался восстановиться в должности руководителя «Газпром межрегионгаз Тамбов» и взыскать с компании средний заработок за время вынужденного прогула. При увольнении в марте 2025 года ему выплатили выходное пособие в размере трех среднемесячных доходов — более 1,9 млн руб.
Роман Стефанов дал показания против своего друга Максима Егорова, который занимал пост губернатора Тамбовской области в 2021–2024 годах. Эти показания легли в основу обвинения экс-главы региона, которого судят за получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). На следующем заседании по делу господина Егорова пройдут прения сторон.