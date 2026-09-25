Деньги выводят на связь

Как стало известно “Ъ”, министр цифрового развития Максут Шадаев обратился к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой воздействовать на банки в вопросе заключения договоров с операторами связи на маркировку вызовов. В противном случае уже с 15 октября операторы могут начать блокировать все звонки от банков, которые не заключили с ними такие соглашения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Минцифры попросило ЦБ проконтролировать исполнение всеми банками требования об обязательной маркировке массовых вызовов. Глава Минцифры Максут Шадаев обратился к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой посодействовать в этом с целью «недопущения негативных социально-экономических последствий». Копия письма есть в распоряжении “Ъ”.

В своем письме министр указывает, что 16 сентября в Минцифры поступило коллективное обращение операторов «большой четверки» («Вымпелком», «МегаФон», МТС, «Т2 Мобайл»), в котором они предупреждают, что с 15 октября планируют блокировать вызовы крупнейших российских банков (Альфа-банк, ВТБ, ГПБ, «Ренессанс-кредит», Сбербанк, Совкомбанк, Т-Банк), так как они не заключили договоры на маркировку вызовов. Два собеседника “Ъ” на рынке подтвердили отправку письма операторами.

Операторы пишут, что сейчас более 90% компаний на банковском рынке и «почти 100%» других компаний уже заключили договоры на маркировку. При этом крупнейшие банки либо уклоняются от заключения договоров, либо заключили, но не исполняют их, что «подрывает работоспособность механизма маркировки» и «порождает недовольство населения ее отсутствием». Операторы просят министра проинформировать ЦБ об этом.

В Минцифры “Ъ” заявили, что после вступления в силу закона количество спам-звонков в России сократилось на 25–30%: «А до этого многие граждане получали десятки нежелательных звонков в неделю». В ЦБ “Ъ” не ответили.

С 1 сентября 2025 года вступили в силу требования об обязательной маркировке вызовов от юрлиц. У операторов «большой четверки» маркировка стоит в среднем 30 коп. за попытку вызова. Мера призвана защитить граждан от мошенников. При этом плата с инициатора вызова взимается вне зависимости от того, было установлено соединение или нет.

На фоне массового соблюдения закона компаниями часть финансового сектора, которая генерирует большинство бизнес-звонков, «продолжает сознательно игнорировать установленные нормы», считают в «МегаФоне».

«Учитывая, что на заключение договоров и адаптацию было предоставлено более года, с 15 октября мы приводим звонки от юридических лиц и ИП в соответствие с законодательством: вызовы без маркировки не будут доводиться до абонентов»,— заявили в компании. «Отдельные субъекты с большой клиентской базой позволяют себе не исполнять такие требования, и это нивелирует задачи по защите граждан от нежелательных звонков»,— считают в МТС. В связи с этим в компании «готовы воспользоваться правом не пропускать немаркированные вызовы» с 15 октября, добавил представитель оператора.

В «Т2 Мобайл» говорят, что сейчас крупные банки стали «одними из самых активных нарушителей закона о связи в части маркировки». «Избегая маркировки, банки пытаются спрятать информацию о себе в момент вызова и не позволяют клиентам делать осознанный выбор»,— считают в компании. Несогласие отдельных участников рынка с новыми требованиями законодательства само по себе «не может являться основанием для отступления от требований ФЗ или создания ненормативных исключений», уверены в «Вымпелкоме». В Альфа-банке, ВТБ, ГПБ, «Ренессанс-кредите», Совкомбанке “Ъ” не ответили, в Т-Банке отказались от комментариев.

На крупные банки приходится 95% банковского спама, говорит собеседник “Ъ” на телеком-рынке. Он приводит статистику звонков банков в сети одного из операторов связи за месяц: «ВТБ — 9 млн, "Сбер" — 5,7 млн, Т-Банк — 6 млн, Совкомбанк — 22,7 млн, Альфа-банк — 43 млн».

Максут Шадаев, глава Минцифры, июнь 2025 года: Расходы на маркировку звонков, я считаю, должны компенсироваться.

Крупнейшие банки не заключают договоры на маркировку, так как считают, что это требование основывается на некорректном толковании закона, который на самом деле устанавливает обязанность оператора связи довести маркировку до абонента, считает глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин. «Постановление правительства РФ, которое устанавливает необходимость заключать договор с оператором, прямо противоречит закону. Банки считают неприемлемым риск исполнения нарушающего законодательство постановления»,— говорит он. Он оценивает расходы банковской системы на маркировку в 3,5 млрд руб. в год. В «Сбере» считают, что «вытекающий из закона порядок передачи информации об инициаторе вызова должен быть установлен в отношении действий только оператора связи», который обязан по закону передавать маркировку и не затрагивать инициаторов вызовов. В компании уверены, что отраслевые нормативные акты и ФЗ не должны «использоваться регулятором отрасли связи для создания экономических преимуществ одной из сторон».

По оценкам участников финансового рынка, маркировка обходится крупному банку до 1 млрд руб. в год, всему рынку — до 20 млрд руб., говорит партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов. При этом блокировка звонков крупных банков станет серьезным конфликтом, в котором пострадают прежде всего их клиенты, уверен он. Мера может снизить их защищенность, если они потеряют возможность получать звонки с подтверждением, считает он: «Предупреждение о подозрительной операции не дойдет до человека. А банки, подписавшие договоры, получат преимущество в доверии».

Алексей Жабин, Екатерина Кинякина