Акции воронежского производителя электронных браслетов снова никто не купил
Повторные торги по продаже 100% акций воронежского АО «Центр информационно-технического обеспечения и связи» (ЦИТОС), разработчика и производителя электронных браслетов для контроля за лицами под домашним арестом и осужденными к ограничению свободы, признали несостоявшимися. На участие в аукционе с начальной ценой 170 млн руб. не поступило ни одной заявки. Это следует из данных портала «ГИС Торги».
По данным Rusprofile, АО «Центр информационно-технического обеспечения и связи» зарегистрировано в Воронеже в ноябре 2021 года. Основной вид деятельности — производство коммуникационного оборудования. Уставный капитал — 302,5 млн руб. Гендиректором является Юрий Тарасов, права учредителя осуществляет Росимущество. По итогам 2025 года выручка общества составила 34 млн руб., увеличившись на 13,3% по сравнению с 2024 годом, когда показатель составлял 30 млн руб. Чистая прибыль достигла 883 тыс. руб. против убытка 167 млн руб. годом ранее.
Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», в конце января Росимущество выставляло 100% акций ЦИТОС на торги по минимально допустимой цене — 21,7 млн руб., однако покупателей на него не нашлось. По данным портала «ГИС Торги», в 2025 году не состоялись еще две процедуры продажи лота — посредством публичного предложения и аукциона. В обоих случаях на участие в торгах не поступило ни одной заявки либо претендентов не признали участниками продажи. Начальная цена акций составляла 216,9 млн руб.