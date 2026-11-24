Повторные торги по продаже 100% акций воронежского АО «Центр информационно-технического обеспечения и связи» (ЦИТОС), разработчика и производителя электронных браслетов для контроля за лицами под домашним арестом и осужденными к ограничению свободы, признали несостоявшимися. На участие в аукционе с начальной ценой 170 млн руб. не поступило ни одной заявки. Это следует из данных портала «ГИС Торги».