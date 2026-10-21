Акции воронежского производителя электронных браслетов продают за 170 млн
На торги вновь выставили 100% акций воронежского АО «Центр информационно-технического обеспечения и связи» (ЦИТОС), разработчика и производителя электронных браслетов для контроля за лицами под домашним арестом и осужденными к ограничению свободы. Начальная цена лота составляет 170 млн руб., следует из данных портала «ГИС Торги». Заявки принимаются до 20 ноября, торги назначены на 24 ноября.
На продажу выставлены 30,3 тыс. акций номинальной стоимостью 10 руб. каждая. Шаг аукциона — 8,5 млн. Размер задатка — 34 млн руб.
По данным Rusprofile, АО «Центр информационно-технического обеспечения и связи» зарегистрировано в Воронеже в ноябре 2021 года. Основной вид деятельности — производство коммуникационного оборудования. Уставный капитал — 302,5 млн руб. Гендиректором является Юрий Тарасов, права учредителя осуществляет Росимущество. По итогам 2025 года выручка общества составила 34 млн руб., увеличившись на 13,3% по сравнению с 2024 годом, когда показатель составлял 30 млн руб. Чистая прибыль достигла 883 тыс. руб. против убытка в 167 млн руб. годом ранее.
Предыдущая попытка продать 100% акций ЦИТОС не состоялась. В конце января лот выставляли на торги по минимально допустимой цене 21,7 млн руб., однако желающих участвовать в них не нашлось. По данным портала «ГИС Торги», в 2025 году две процедуры продажи акций посредством публичного предложения и аукцион также не состоялись: на торги не подали ни одной заявки либо претендентов не признали участниками продажи. Начальная цена лота на них составляла 216,9 млн руб.