Акции воронежского производителя электронных браслетов продают за 170 млн

По данным Rusprofile, АО «Центр информационно-технического обеспечения и связи» зарегистрировано в Воронеже в ноябре 2021 года. Основной вид деятельности — производство коммуникационного оборудования. Уставный капитал — 302,5 млн руб. Гендиректором является Юрий Тарасов, права учредителя осуществляет Росимущество. По итогам 2025 года выручка общества составила 34 млн руб., увеличившись на 13,3% по сравнению с 2024 годом, когда показатель составлял 30 млн руб. Чистая прибыль достигла 883 тыс. руб. против убытка в 167 млн руб. годом ранее.