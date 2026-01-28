Акции воронежского производителя следящих браслетов подешевели до 22 млн рублей

Росимущество продает 100% акций воронежского АО «Центр информационно-технического обеспечения и связи» (ЦИТОС) по минимально допустимой цене в размере 21,7 млн руб. Компания специализируется на разработке и производстве электронных браслетов для контроля лиц, находящихся под домашним арестом или осужденных к наказанию в виде ограничения свободы. Это следует из данных портала ГИС «Торги».

Общее количество акций — 30,2 млн. Размер задатка — 2,2 млн руб. Подавать заявки можно с 29 января до 23 марта.

По данным Rusprofile, АО «Центр информационно-технического обеспечения и связи» зарегистрировано в Воронеже в ноябре 2021 года. Основной вид деятельности — производство коммуникационного оборудования. Уставный капитал — 302,5 млн руб. Гендиректором является Юрий Тарасов, права учредителя осуществляет Росимущество. По итогам 2024-го компания выручила 30 млн руб., убыток составил 167 млн руб.

Акции ЦИТОСа по минимально допустимой цене пытались продать в декабре 2024 года — за 26,8 млн руб. Торги не состоялись, так как трое претендентов не были допущены к участию. Речь идет о вологодском ИП Андрее Смирнове и оренбургском ИП Адиле Жубатканове, которые не предоставили необходимые документы, а также о воронежском ООО «Деко минералс СНГ» (принадлежит Михаилу Платонову и Александру Балбекову), которое не указало ценовое предложение. Впоследствии эта компания пыталась оспорить действия оператора торгов, электронной площадки «РТС-тендер», подав жалобу в региональное управление ФАС. Антимонопольная служба признала ее доводы необоснованными.

Активы АО «ЦИТОС» пытаются реализовать с 2022 года. В 2025-м торги по продаже 100% долей компании инициировались три раза. Все были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием участников. На последнем аукционе акции ЦИТОСа продавались по начальной цене в размере 216,9 млн руб.

