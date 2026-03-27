Акции воронежского производителя следящих браслетов не смогли продать за 22 млн

Реализация 100% акций воронежского АО «Центр информационно-технического обеспечения и связи» (ЦИТОС) посредством электронного аукциона вновь не состоялась. Компания является разработчиком и производителем электронных браслетов, предназначенных для лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста либо назначено наказание в виде ограничения свободы. По данным портала «ГИС Торги», торги признаны несостоявшимися, поскольку никто не подал заявку.

ЦИТОС продавали по минимально допустимой цене в размере 21,7 млн руб. Общее количество акций составляло 30,2 млн шт.

По данным Rusprofile, АО «Центр информационно-технического обеспечения и связи» зарегистрировано в Воронеже в ноябре 2021 года. Основной вид деятельности — производство коммуникационного оборудования. Уставный капитал — 302,5 млн руб. Гендиректором является Юрий Тарасов, права учредителя осуществляет Росимущество. По итогам 2024-го компания выручила 30 млн руб., убыток составил 167 млн руб.

Акции ЦИТОСа по минимально допустимой цене продаются во второй раз. Впервые их пытались реализовать в декабре 2024 года — за 26,8 млн руб. Торги были признаны несостоявшимися в связи с недопуском трех претендентов. В отношении индивидуальных предпринимателей Андрея Смирнова из Вологодской области и Адиля Жубатканова из Оренбургской области основанием для отказа послужило непредставление необходимых документов. Воронежское ООО «Деко минералс СНГ» (принадлежит Михаилу Платонову и Александру Балбекову) не было допущено к участию ввиду отсутствия указания ценового предложения. Впоследствии компания обратилась с жалобой на действия оператора торгов, электронной площадки «РТС-тендер», в региональное управление ФАС. Тогда антимонопольный орган признал доводы заявителя необоснованными.

Реализация активов АО «ЦИТОС» осуществляется с 2022 года. В 2025 году торги по продаже 100% акций общества проводились трижды, все признаны несостоявшимися в связи с отсутствием участников. На последнем аукционе начальная цена лота составляла 216,9 млн руб.

Кабира Гасанова