Самолеты обнаружили еще до входа в KADIZ, однако сначала ошибочно идентифицировали их как северокорейские. Около 7:52 (1:52 мск) власти объявили предупреждение и рекомендовали местным жителям проследовать в подземные убежища. Тревогу отменили примерно через пять минут. Самолеты не нарушили воздушное пространство страны и вскоре покинули опознавательную зону.