Южная Корея подняла истребители из-за российских самолетов
Южная Корея сегодня утром подняла истребители после появления российских военных самолетов в опознавательной зоне ПВО (KADIZ) над Японским морем у острова Уллындо. Об этом пишет агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных.
Самолеты обнаружили еще до входа в KADIZ, однако сначала ошибочно идентифицировали их как северокорейские. Около 7:52 (1:52 мск) власти объявили предупреждение и рекомендовали местным жителям проследовать в подземные убежища. Тревогу отменили примерно через пять минут. Самолеты не нарушили воздушное пространство страны и вскоре покинули опознавательную зону.