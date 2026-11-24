В ведомстве напомнили, что экипажи дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Самолеты ВКС России выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, указано в сообщении.