Минобороны России сообщило о плановом полете Ту-160 над Японским морем
Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 дальней авиации совершили плановый полет над нейтральными водами Японского моря. Их сопровождали экипажи самолетов Су-35с и Су-30см воздушно-космических сил (ВКС) России, а на отдельных участках маршрута — истребители иностранных государств. Патрулирование продолжалось около 10 часов, сообщила пресс-служба Минобороны России.
В ведомстве напомнили, что экипажи дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Самолеты ВКС России выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, указано в сообщении.
Сегодня южнокорейские военные заявили о поднятии истребителей после появления российских самолетов в опознавательной зоне ПВО над Японским морем у острова Уллындо. По данным агентства «Рёнхап», самолеты не нарушили воздушное пространство Южной Кореи и покинули опознавательную зону.