«Яндекс» запустил в Воронеже роботов-доставщиков еды
В Воронеже начали работу роверы, доставляющие заказы из «Яндекс Лавки». Пока они могут привозить заказы из трех дарксторов жителям отдельных локаций в Коминтерновском и Советском районах. В декабре географию роботизированной доставки планируют расширить на Ленинский и Левобережный районы. Об этом сообщили в правительстве региона.
Уточняется, что в декабре роботы-доставщики начнут работать с заказами «Яндекс Еды», а партнеры смогут подключить их к своему магазину или торговой сети.
Директор по продукту рободоставки «Яндекса» Марина Перескокова рассказала, что в Воронеже работают роверы последнего, четвертого, поколения. Благодаря конструкции подвески они могут забираться на высокие бордюры, преодолевать неровности на дорогах и снежную кашу, комплекс датчиков позволяет безопасно ориентироваться в городе. Роботы передвигаются по Воронежу автономно, в случае нештатной ситуации к ним подключаются удаленные операторы.
Зампред правительства Воронежской области Артем Верховцев назвал запуск роверов переходом к новому качеству жизни в регионе и выразил надежду на то, что автоматизированная доставка станет рутинной повседневной услугой.
Объем грузового отсека робота-доставщика составляет 61 л, полезная нагрузка — до 25 кг. В четвертом поколении отсек разделяется на две независимые ячейки, поэтому ровер способен доставлять два заказа за один рейс.
В июне «Яндекс» сообщал, что планирует запустить роботов-доставщиков в Центральном, Ленинском, Коминтерновском и Советском районах Воронежа до конца лета.
В конце сентября правительство РФ утвердило постановление о запуске трехлетнего эксперимента по использованию автономных роботов-роверов для доставки грузов. В перечень регионов, где будет действовать специальный правовой режим, вошла и Воронежская область. Стартовыми участниками программы стали ООО «Рободоставка», АО «Яндекс» и ООО «СберЛогистика».