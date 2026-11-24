В Воронеже начали работу роверы, доставляющие заказы из «Яндекс Лавки». Пока они могут привозить заказы из трех дарксторов жителям отдельных локаций в Коминтерновском и Советском районах. В декабре географию роботизированной доставки планируют расширить на Ленинский и Левобережный районы. Об этом сообщили в правительстве региона.