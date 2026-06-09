«Яндекс» запускает роботов-доставщиков в Воронеже

До конца лета доставку с помощью роботов «Яндекса» планируют запустить в Коминтерновском, Центральном, Ленинском и Советском районах Воронежа. На старте роботы будут привозить заказы «Яндекс.Лавки», а позже добавятся сервисы «Еда» и «Доставка». Воронеж станет вторым крупным городом в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы, где появятся роботы. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

На сегодняшний день в Воронеже идет подготовка к запуску — по районам, где появятся доставщики, начали курсировать роботы-картографы. Они составляют подробную карту местности, которая позволит доставщикам ориентироваться в городе в любую погоду и в любое время суток. В Воронеже запустят в работу роботов-доставщиков четвертого поколения. Утверждается, что по возможностям они значительно превосходят своих предшественников.

«Чтобы передвигаться по городу безопасно и автономно, робот должен уметь распознавать объекты вокруг и оперативно реагировать на неожиданные ситуации. Для этого у каждого доставщика есть набор дополняющих друг друга сенсоров. Лидар различает объекты на расстоянии до ста метров в любую погоду и время суток. Камеры распознают знаки и сигналы светофора, а ультразвуковые датчики страхуют на близких дистанциях — если перед роботом неожиданно возникнет препятствие, он остановится за доли секунды»,— пояснила директор по продукту рободоставки «Яндекса» Марина Перескокова.

Накануне, 8 июня, «Ъ-Черноземье» также писал, что в 2026 году в Воронеже специализированные операторы заблокировали 171 аккаунт и наложили 335 штрафов на пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ, электросамокаты). В этом году количество арендных электросамокатов в областном центре сократилось: работают два оператора — ООО «Вуш» (1,2 тыс. единиц) и ООО «Орбитал Технолоджи» (бренд «Яндекс Go», 900 единиц). В 2025 году в городе работали три оператора.

Денис Данилов