Воронежская область вошла в трехлетний эксперимент с роботами-доставщиками

Правительство РФ утвердило постановление о запуске трехлетнего эксперимента по использованию автономных роботов-роверов для доставки грузов. Документ, подписанный председателем правительства России Михаилом Мишустиным 26 сентября, включает Воронежскую область в перечень регионов, где будет действовать специальный правовой режим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Отмечается, что инициатива направлена на тестирование беспилотных транспортных средств в реальных условиях городской и пригородной среды. Роботы смогут передвигаться по тротуарам, велосипедным дорожкам, жилым зонам и даже внутри зданий. Для техники установлены строгие технические параметры: ширина — не более 1,1 м, длина — 1,6 м, масса без груза — 120 кг.

Максимальная скорость ограничена 25 км/ч, а мощность электродвигателя — 4 кВт. Каждый ровер обязан оснащаться лидарами (технологией измерения расстояния), камерами и системой дистанционного контроля. Кроме того, каждой машине будут присвоены идентификационный номер и QR-код.

Правила дорожного движения для автономных устройств предполагают снижение скорости до 6 км/ч при движении рядом с пешеходами. Роботы должны будут уступать дорогу людям и соблюдать сигналы светофора при пересечении проезжей части. Планируется, что их передвижение будет под постоянным контролем диспетчеров, которые могут дистанционно диагностировать неисправности или останавливать роботов в случае угрозы безопасности.

Владельцы техники обязаны будут застраховать каждый ровер на сумму не менее 500 тыс. руб. Стартовыми участниками программы стали ООО «Рободоставка», АО «Яндекс» и ООО «СберЛогистика», при этом перечень допускает присоединение новых компаний. Помимо Воронежской области, эксперимент запущен в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Башкортостане и ряде других субъектов РФ. Остальные регионы Черноземья в этот список не вошли.

К концу третьего года эксперимента предполагается масштабирование сервиса: общее число работающих роверов должно достичь 12 тыс., а количество выполненных заказов — 10,8 млн. Эти показатели установлены для всей программы в целом.

В июне «Ъ-Черноземье» сообщал о запуске роботов-доставщиков «Яндекса» в Воронеже. Доставку планировали запустить до конца лета в Коминтерновском, Центральном, Ленинском и Советском районах облцентра. Отмечалось, что на старте роботы будут привозить заказы «Яндекс Лавки», а позже добавятся сервисы «Еда» и «Доставка».

Егор Якимов