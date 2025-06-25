Лавочка открыта

Сервис круглосуточной экспресс-доставки «Яндекс Лавка» начал работу в формате пяти дарксторов в крупнейших районах Воронежа. До конца лета их число увеличится до 15, что позволит, согласно планам компании, охватить до 90% населения облцентра. Каждый объект площадью около 300 кв. м обслуживает более 4 тыс. товарных позиций. Объем инвестиций на старте оценивается в 50 млн руб. До конца этого года планируется запуск работы экспресс-доставки и в Липецке. Эксперты считают, что заявленного количества дарксторов может не хватить для получения значительной доли рынка.

Развитие экспресс-доставки продуктов в регионах сталкивается с конкуренцией со стороны не только ритейлеров, но и сегмента HoReCa

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

25 июня в Воронеже начал работу круглосуточный сервис «Яндекс Лавка». Об этом представители компании сообщили в ходе открытия в облцентре одного из пяти дарксторов. До конца лета общее число дарксторов планируется увеличить до 15, что, по оценке сервиса, позволит охватить до 90% городского населения. Будет создано около 800 рабочих мест — это позиции курьеров, кладовщиков, поваров, комплектовщиков заказов и управленцев.

До конца года компания планирует расширить присутствие в Черноземье, начав работу в Липецке. Выход на новые рынки осуществляется по гибридной модели. «Мы масштабируемся в регионах как с помощью открытия филиалов, так и с помощью франшизы. В Воронеже действует первая модель, в Липецке, вероятно, будет применена вторая»,— сообщили „Ъ“ в пресс-службе сервиса. Размер инвестиций в воронежский и липецкий проекты компания сообщить отказалась. По оценке гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, речь может идти о 50 млн руб. вложений в открытие действующих пяти складов.

Каждый даркстор занимает в среднем 300 кв. м и обеспечивает доставку порядка 4 тыс. товарных позиций. Это продукты питания, товары повседневного спроса, кофе, а также более 350 продуктов под собственной торговой маркой «Из Лавки». На базе каждого такого склада работает дарккитчен под брендом «Есть горячее» — это около сотни блюд «классики» стритфуда (хот-доги, пиццы и закуски). Доля местных производителей в ассортименте порядка 20%, это такие компании, как «Агроэко», «Семилукская трапеза», «Князев», «Хлебозавод №7», «Квилли-Милли» и другие.

Как уточнили в пресс-службе, на старте время доставки может быть выше стандартного из-за относительно низкой плотности покрытия. «Мы выходим с базовой скоростью и постепенно будем сокращать ее до целевого показателя. В нормальных условиях доставка занимает 15–17 минут, зимой — до 20–25 минут. Погода также влияет: при снегопаде или сильном дожде скорость курьеров снижается, но мы продолжаем доставлять»,— рассказал операционный директор «Яндекс Лавки» Антон Тарабин.

Он также уточнил, что дарксторы технически адаптированы к работе при возможных сбоях в сети: «Если пользователь успел оформить заказ до отключения интернета, доставка будет завершена. Курьеры умеют работать в офлайн-режиме. В случае технических сбоев пользователи увидят уведомление с пояснением ситуации и сроками возобновления работы»,— добавили в компании.

Логистическая инфраструктура проекта построена с учетом фирменной модели доставки на электровелосипедах, разработанных специально для «Яндекса». В компании уточняют, что каждый велосипед оборудован системой контроля с IoT-модулем, которая ограничивает скорость в соответствии с действующими ПДД. Перед началом работы курьеры проходят обучение и квалификационный тест. Техобслуживание транспорта осуществляется в собственных ремонтных центрах: сервис берет на себя все расходы по сборке, обслуживанию, чистке и хранению техники. Курьеры оплачивают только аренду — 1 руб. в месяц. «Новички начинают с механических велосипедов. Электровелосипеды доступны только после подтверждения квалификации»,— пояснил Антон Тарабин.

«Яндекс Лавка» — российский сервис заказа готовой еды, продуктов и хозяйственных товаров на дом с локальных складов через мобильное приложение или веб-сайт. Запущен в 2019 году. «Яндекс Лавка» насчитывает более 450 дарксторов в Московской, Ленинградской областях, в Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Краснодаре и других городах РФ. Согласно неаудированным финансовым результатам за первый квартал, выручка МКПАО «Яндекс» (MOEX: YDEX, головная структура «Яндекса») выросла на 34% год к году, до 306,5 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA — на 30%, до 48,9 млрд руб., или 16% от выручки. Рост выручки сервисов e-commerce («Яндекс Маркет», «Лавка»,«Еда») ускорился до 60% год к году (104,8 млрд руб.). Основной владелец МКПАО — ЗПИФ «Консорциум.Первый». В конце мая «Каталитик Пипл» — совместное предприятие «Интерроса» и «Т-Технологий» — приобрело 9,95% акций МКПАО.

Развитие экспресс-доставки продуктов в регионах сталкивается с конкуренцией со стороны не только ритейлеров, но и сегмента HoReCa. Основатель Академии ритейла, доцент МГИМО Алексей Филатов отмечает, что 15 дарксторов «Яндекс Лавки» для Воронежа — это близко к насыщению: «С учетом своей ценовой политики “Лавка” проигрывает всем крупным операторам — “Самокату”, брендам Х5. Да, предложение “Лавки” отличается от конкурентов не только по цене, но и по качеству товаров. Однако широты ассортимента любых дарксторов не хватает, чтобы занять значительную долю рынка. Кроме того, ритейл сегодня напрямую конкурирует со всем многообразием готовой еды в HoReCa».

При запуске пяти даксторов к концу года компания может выйти на 4-5% доли воронежского рынка онлайн-продаж продовольственных товаров, полагает Михаил Бурмистров: «В целом конкуренция достаточно жесткая. Что касается оборота розничной торговли продовольственными товарами, то, по нашим оценкам, в 2025 году объем онлайн-продаж продовольственных товаров в Воронеже составит не менее 10 млрд руб.».

Анна Швечикова