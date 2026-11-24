Поскольку ракеты Patriot американские, Вашингтон должен одобрить их экспорт и реэкспорт, в том числе из европейских запасов. FT уточняет, что были запланированы четыре поставки PAC-3: восемь ракет — в сентябре, по 10 ракет — в октябре и ноябре, а также еще 12 — в декабре. Однако, по словам неназванных чиновников, ни одна из этих четырех партий пока не получила одобрения на отправку. Как отметил один из украинских чиновников, Киеву также выделено около 20 ракет более старой модели PAC-2, но они тоже ожидают разрешения на поставку.