FT: Пентагон задерживает поставки ракет для Patriot на Украину
Около 60 ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot, которые США согласились поставить Украине, все еще ожидают одобрения Пентагона на отправку, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Речь идет о ракетах PAC-2 и PAC-3 из арсеналов стран Европы. По данным издания, поставку задержал глава оборонного ведомства США Пит Хегсет.
Поскольку ракеты Patriot американские, Вашингтон должен одобрить их экспорт и реэкспорт, в том числе из европейских запасов. FT уточняет, что были запланированы четыре поставки PAC-3: восемь ракет — в сентябре, по 10 ракет — в октябре и ноябре, а также еще 12 — в декабре. Однако, по словам неназванных чиновников, ни одна из этих четырех партий пока не получила одобрения на отправку. Как отметил один из украинских чиновников, Киеву также выделено около 20 ракет более старой модели PAC-2, но они тоже ожидают разрешения на поставку.
По информации украинских чиновников, в Пентагоне также задерживают согласование выдачи Украине разрешения на производство собственных ракет-перехватчиков для Patriot. В Пентагоне заявили FT, что его «политика в отношении поддержки Украины не изменилась», однако от дальнейших комментариев в ведомстве отказались.
The Washington Post (WP) в конце октября писала, что США не одобрили поставки для Украины ракет ЗРК Patriot из третьих стран. Украинские власти говорили, что запасы ракет-перехватчиков практически исчерпаны. Начиная с мая поставки идут нерегулярно. Один из собеседников WP заявил, что Украине уже не хватает средств для перехвата российских баллистических ракет. В Конгрессе потребовали от Пентагона объяснить, почему он также задерживает выплату $400 млн на нужды безопасности Украины.