WP: Украина начала сомневаться в новых поставках оружия НАТО
Украинские власти усомнились в стабильности поставок вооружений от стран НАТО, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. С мая поставки идут нерегулярно, и сейчас никто не может с уверенностью гарантировать, что очередная партия действительно прибудет.
По данным WP, запасы ракет-перехватчиков для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украине почти исчерпаны. По состоянию на 7 октября оставалось всего 10 таких ракет, которые затем были израсходованы во время атак, и сейчас в запасе лишь несколько штук. Другой собеседник издания заявил, что Украине уже не хватает современных средств для перехвата российских баллистических ракет.
Газета отмечает, что запасы Patriot значительно истощились из-за конфликтов на Ближнем Востоке и Украине. Одна батарея Patriot стоит около $1 млрд, а одна ракета обойдется более чем в $4 млн. Украина регулярно указывала на дефицит ракет для Patriot, и президент США Дональд Трамп изначально согласился наладить поставки. Позднее он передумал, сославшись на сложность вооружения и личные нужды Штатов во время войны с Ираном.