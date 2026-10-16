WP: Украина начала сомневаться в новых поставках оружия НАТО

По данным WP, запасы ракет-перехватчиков для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украине почти исчерпаны. По состоянию на 7 октября оставалось всего 10 таких ракет, которые затем были израсходованы во время атак, и сейчас в запасе лишь несколько штук. Другой собеседник издания заявил, что Украине уже не хватает современных средств для перехвата российских баллистических ракет.