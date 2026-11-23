Еврокомиссия получила предложение России провести переговоры по Украине
Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо сообщила, что ЕК получила приглашение властей России приехать в Москву для переговоров по Украине. Она добавила, что Еврокомиссия открыта к обсуждению, но в многостороннем формате.
«Мы в курсе этого приглашения, но мы продолжаем фокусироваться на встречах в многостороннем порядке и готовы участвовать в таком формате»,— сказала Паула Пиньо на брифинге (запись опубликована на сайте ЕК). Она также указала, что обсуждать архитектуру европейской безопасности Европа готова лишь после объявления прекращения огня на Украине.
На вопрос о возможной поездке главы дипломатии ЕС Каи Каллас в Россию Паула Пиньо ответила, что для европейской стороны важнее сосредоточиться на формате переговоров, а не на выборе места встречи.
19 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что российская сторона пригласила представителей Евросоюза в Москву, чтобы понять их позицию по поводу урегулирования конфликта на Украине. Замглавы МИД России Сергей Рябков уточнял, что на переговоры могут приехать представители Германии, Франции и Великобритании.