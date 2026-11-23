«Мы в курсе этого приглашения, но мы продолжаем фокусироваться на встречах в многостороннем порядке и готовы участвовать в таком формате»,— сказала Паула Пиньо на брифинге (запись опубликована на сайте ЕК). Она также указала, что обсуждать архитектуру европейской безопасности Европа готова лишь после объявления прекращения огня на Украине.