Мосбиржа провела третий с начала ноября дискретный аукцион по акциям МГКЛ
Московская биржа запустила дискретный аукцион по акциям МГКЛ (головная компания группы «Мосгорломбард») из-за падения их цены более чем на 20%. Аукцион проходил с 10:01 до 10:31 и нацелен на снижение волатильности на рынке.
Это уже третий дискретный аукцион по акциям МГКЛ на Мосбирже с начала ноября. 16 ноября компания допустила полноценный дефолт по облигациям. В ближайшие два месяца МГКЛ разработает программу реструктуризации долга.