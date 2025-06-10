Пора и крест знать

Госдума на заседании 10 июня единогласно одобрила в первом чтении законопроект о запрете ретуширования религиозных символов при публикации изображений культовых сооружений. Авторы придали вроде бы чисто религиозному вопросу глубокий политический смысл, противопоставив свою работу по защите духовно-нравственных ценностей «дехристианизации» Европы и не забыв при этом об Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Проект поправок к закону «О свободе совести и о религиозных объединениях» внесла в Думу 26 мая группа депутатов всех фракций — членов рабочей группы по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей. Согласно предложенным ими изменениям, в СМИ, рекламе, при продаже товаров, а также на государственных и муниципальных символах и знаках, эмблемах и в объявлениях запрещается изображать культовые здания без являющихся их частью религиозных символов.

Свою инициативу авторы мотивировали участившимися случаями «затирания» крестов и другой религиозной символики.

В пояснительной записке они напомнили, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл тоже «неоднократно обращал внимание на проблему», когда на плакатах, гербах, логотипах регионов и даже на предполагавшейся к выпуску в обращение банкноте «нарочито затирался на православных храмах Крест Господень».

Соавтор проекта вице-спикер Анна Кузнецова («Единая Россия», ЕР) назвала документ «в некоторым смысле уникальным», призванным «защитить то, что важно для каждого из нас — нашу веру», а также бороться с «уродливым явлением», когда с изображений храмов или часовен «стираются православные кресты». По словам госпожи Кузнецовой, это явление даже получило в народе название «крестопад».

Ситуация настолько обеспокоила граждан, что депутатам «посыпались обращения с просьбой защитить православные символы», подчеркнула вице-спикер. Но в защите нуждаются и символы других конфессий, добавила она, напомнив заодно о «полях специальной военной операции, где наши православные воины воюют бок о бок с представителями других религиозных конфессий России». В то же время на Украине, продолжила вице-спикер, «начинают стираться православные символы по решению офиса президента», а в Европе идет «дехристианизация» и «мягкое отречение от ценностей» — в частности, принимаются законы о запрете носить кресты в школах и больницах. «Важно адекватно реагировать на попытки нивелировать и размыть наши ценности, незаметно подложить нечто иное, прививая детям беспринципность и терпимость к саморазрушению»,— заключила Анна Кузнецова.

Председатель комитета Думы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду», СРЗП) согласилась, что речь идет «не просто о юридической поправке», а о «защите самого сердца нашей цивилизации — духовных святынь».

Среди отрицательных примеров она назвала не только Украину, где «экстремистская группа Femen спилила один из крестов в Киеве», но и Россию, где в марте изъяли тираж учебников по обществознанию с изображениями храмов без крестов. Особое возмущение у депутата вызвали случаи, когда кресты затираются на изображениях российского герба.

Когда дело дошло до вопросов, Андрей Альшевских (ЕР) поинтересовался, будет ли ответственность за нарушение закона. Анна Кузнецова заверила, что этот вопрос уже обсуждается с Минюстом, чтобы не было, «как за границей», где «вовремя не остановили процесс» и это привело к «мутации понятия религии». А Алексей Куринный (КПРФ), напротив, попытался заступиться за невольных нарушителей, указав, что при уменьшении изображения гербов даже на сайтах госструктур кресты попросту становятся не видны. Но госпожа Кузнецова призвала его «не отталкиваться от субъективных особенностей восприятия» и положиться на «профессионализм правоприменителей».

Выступления от фракций подтвердили полное единство мнений. Лидер СРЗП Сергей Миронов произнес: «Мое выступление не будет долгим. России быть! России быть великой!» — после чего перекрестился, поклонился и сошел с трибуны. Олег Леонов («Новые люди») еще раз вспомнил о СВО, где бойцы «идут в бой с Христом в сердце», а «самые желанные подарки для них — кресты и иконки». Ярослав Нилов (ЛДПР) напомнил об уголовном наказании за оскорбление чувств верующих. А подытожила обсуждение вице-спикер Ирина Яровая (ЕР): «Сегодня мы даем ответ на тот вопрос, который нам задавали и задают наши дети: сможем ли мы защитить нашу Россию, защитить наши ценности, то, что нам по-настоящему дорого».

Депутаты детей уважили и единодушно одобрили законопроект 408 голосами.

Ксения Веретенникова