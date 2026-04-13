Триста для атеиста

Картинки с религиозными сооружениями без присущей им символики могут обернуться штрафом в 300 тыс. руб. В понедельник, 13 апреля, такой законопроект рекомендовал принять в первом чтении комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Та же инициатива значительно увеличивает сроки давности по всем составам ст. 5.26 КоАП о нарушении свободы вероисповедания. Опрошенные “Ъ” юристы отмечают, что суммы штрафов не нанесут серьезного экономического ущерба гражданам и бизнесу, но привлекать их за такие нарушения станет значительно проще.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил инициативу о штрафах за изображение религиозных сооружений без присущей им символики, например православного храма без креста.

Соответствующая норма появилась в законодательстве в 2025 году. При ее обсуждении депутаты напомнили про скандал с проектом банкноты номиналом 1000 руб., которую в 2023 году представил ЦБ.

На купюре предлагалось изобразить Казанский кремль –— причем башня Сююмбике была увенчана полумесяцем, а на куполе Дворцовой церкви не было креста. Такой дизайн вызвал возмущение у представителей РПЦ и части верующих. ЦБ напомнил, что церковь не является религиозным объектом (в этом здании расположен Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан), а крест с нее был снят еще в советское время. Тем не менее от проекта купюры отказались, а в законодательстве появился запрет на «затирание крестов» в СМИ, на государственных и муниципальных эмблемах, вывесках и в рекламе.

Законопроект об административной ответственности за нарушение этого запрета был внесен в марте 2026 года группой из 47 депутатов, включая Петра Толстого, Анну Кузнецову, Ирину Яровую и Татьяну Буцкую (все — ЕР). В пояснительной записке утверждается, что изображения зданий без религиозных символов продолжают использоваться в рекламе, а также публикуются в интернете.

Депутаты предлагают закрепить в ст. 5.26 КоАП (нарушение закона о свободе вероисповедания) соответствующие штрафы: от 5 тыс. до 30 тыс. руб.— для физлиц (либо обязательные работы на срок до 120 часов), от 50 тыс. до 100 тыс. руб.— для должностных лиц, от 100 тыс. до 300 тыс.— для юридических лиц.

Более того, документ увеличивает срок давности по всем составам ст. 5.26 КоАП — с 90 календарных дней до одного года. «Предлагаемые изменения позволят усилить гарантии по защите чувств верующих»,— утверждают депутаты в записке.

«Суммы штрафов в целом попадают в традиционный диапазон наказаний. Они достаточны, чтобы стимулировать проверку публикаций в соцсетях и рекламных материалов, но не настолько высоки, чтобы парализовать деятельность компании или нанести серьезный экономический ущерб»,— считает гендиректор юридической фирмы «Афонин» Михаил Божор.

Увеличение сроков давности по составу господин Божор назвал «логичной поправкой», заявив, что подобные нарушения часто вызывают общественный резонанс уже после того, как медийные личности и блогеры обратят на них внимание. Обратной стороной этого решения станет рост количества жалоб на визуальный контент, и госорганам придется проводить больше проверок, добавляет эксперт.

Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов считает, что поправки «значительно расширяют возможности» правоохранительных органов по выявлению искажения религиозной символики. Сейчас нарушителей сложнее привлечь к ответственности именно из-за срока в 90 дней, поясняет он. Однако законодателям «необходимо четко определить критерии узнаваемости культовых объектов» на изображениях, отметил господин Кузнецов.

Полина Мотызлевская