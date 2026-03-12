Нефть разлилась по судам

В Татарстане направлено в суд уголовное дело о хищении нефти на сумму свыше 10,8 млрд рублей, обвиняемыми по которому проходят четверо граждан Украины. Как стало известно «Ъ Волга-Урал», среди заочно обвиняемых — украинские бизнесмены Игорь Коломойский (входит в состав объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена в России), Геннадий Боголюбов, Александр Ярославский и Павел Овчаренко. По данным следствия, организованная группа в 2006–2007 годах через фирму-посредника похитила у «Татнефти» 858,6 тыс. тонн сырья.

В Альметьевский городской суд направлено уголовное дело в отношении четырех граждан Украины, которые заочно обвиняются в присвоении нефти на сумму 10,8 млрд рублей. Как сообщил источник «Ъ Волга-Урал», среди фигурантов дела — украинский олигарх Игорь Коломойский (входит в состав объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена в России), его партнеры Геннадий Боголюбов, Александр Ярославский, а также председатель правления ЗАО «Укртатнафта» Павел Овчаренко.

Их обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Максимальное наказание по первой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы, по второй — до двадцати лет.

По версии следствия, в 2006–2007 годах обвиняемые, находясь за пределами России, создали преступную группу. Через предприятие-посредника они организовали поставку 858,6 тыс. тонн нефти, принадлежавшей «Татнефти». На имущество обвиняемых на сумму 10,4 млрд руб., а также на акции аффилированной компании стоимостью 10,3 млрд руб. наложен арест.

Хищение связано с историей ЗАО «Укртатнафта» — совместного предприятия, созданного в 1994 году указами президентов Украины Леонида Кучмы и Татарстана Минтимера Шаймиева. В уставный капитал Украина передала имущественный комплекс Кременчугского НПЗ (проектная мощность 18,6 млн тонн переработки нефти в год), а Татарстан — 75% акций «Татнефтепрома» и право пользования месторождениями. Татарстанская сторона напрямую и косвенно контролировала 55,68% компании, НАК «Нафтогаз Украины» — 43,05%.

Однако в октябре 2007 года «Татнефть» начала терять контроль над «Укртатнафтой». Регистратор списал приходящиеся на долю дружественных «Татнефти» структур Seagroup International Inc. (США) и Amruz Trading AG (Швейцария) акции и передал их самой «Укртатнафте». Затем эти акции были проданы на аукционе за $275 млн ООО «Корсан», представляющему группу «Приват» Игоря Коломойского (входит в состав объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена в России). Впоследствии украинские суды признали недействительными сделки по приобретению Татарстаном 28,77% и 8,6% акций. К 2010 году полный контроль над предприятием установила группа «Приват».

«Татнефть» с 2008 года пытается взыскать с Украины $2,4 млрд убытка. В 2014 году международный арбитраж обязал Украину выплатить компании компенсацию в размере $112 млн за потерю доли, однако сумма выплачена не была.

Уголовное дело о хищении нефти у «Татнефти» было возбуждено ГСУ МВД по Татарстану летом 2021 года. Тогда сумма ущерба оценивалась в $4 млрд. В 2022 году Вахитовский районный суд Казани заочно арестовал Игоря Коломойского (входит в состав объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена в России) и Геннадия Боголюбова. Ранее Интерпол отказал России в розыске Игоря Коломойского (входит в состав объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена в России), признав его уголовное преследование политически мотивированным.

На Украине Игорь Коломойский (входит в состав объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена в России) с сентября 2023 года находится под стражей. Ему инкриминируют мошенничество и легализацию $13,5 млн с выводом средств за границу через подконтрольные банковские структуры, а также завладение $249 млн Приватбанка. В 2024 году бизнесмену также вменили организацию заказного убийства директора юридической компании, отказавшегося выполнять требования по аннулированию решений общего собрания акционеров.

