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Коммерсантъ FM
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Кого из украинских деятелей признавали экстремистами и конфисковали их активы

История вопроса

В декабре 2023 года Волжский горсуд Волгоградской области по ходатайству Генпрокуратуры изъял у украинских собственников кондитерский завод АО «Конти-Рус» в Курске. Ответчиками выступали контролировавшие предприятие известные политики и бизнесмены Ринат Ахметов, Борис Колесников (бывший вице-премьер Украины) и Сергей Кий, а также родственники покойного авторитетного предпринимателя Жигана Такташева. Все они были признаны судом экстремистами за участие в финансировании ВСУ.

В феврале 2024 года Октябрьский райсуд Липецка по административному иску Генпрокуратуры признал экстремистами бывшего президента Украины Петра Порошенко и его сына, запретив их деятельность в России. При этом был конфискован их липецкий актив — кондитерская фабрика корпорации Roshen. По версии надзора, владельцы предприятия активно финансируют и снабжают ВСУ.

В марте 2024 года стало известно, что в Адыгее по иску Генпрокуратуры были признаны экстремистами украинский олигарх Игорь Коломойский и его деловой партнер, экс-владелец Смоленского банка Павел Шитов. В доход России обратили ряд предприятий, включая газодобывающее ООО «Южгазэнерджи», бизнес-центр и дом в центре Москвы, почти 500 земельных участков в Подмосковье, Владимирской, Калининградской и Смоленской областях. Их площадь превысила 5,5 тыс. га.

В середине мая 2024 года Ленинский районный суд Курска удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства еще нескольких активов украинской кондитерской группы «Конти» — донецкого ЧАО «Производственное объединение “Конти”», денежных средств курского продавца сладостей ООО ТОР и донецкого производителя какао и шоколада ООО «Донбасс Кондитер». Ответчиками вновь выступали Ринат Ахметов, Борис Колесников, Сергей Кий и родственники Жигана Такташева.

В июле 2024 года Тамбовский суд обратил в доход государства российские активы международного алкогольного холдинга SPI Group Юрия Шефлера, чья деятельность была признана экстремистской из-за поддержки вооруженных сил Украины. В том числе суд конфисковал 72,87% акций тамбовского спиртзавода АО «Амбер Талвис».

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