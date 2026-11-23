Пять фирм из дела экс-главы орловского УГИБДД решили обанкротиться
По данным Rusprofile, ООО «Автознак» Владислава Анцупова, специализирующееся на производстве изделий из недрагоценных металлов, в 2025 году сработало с выручкой в 2 млн руб. и чистым убытком в 60 тыс. руб.
ООО «Автостандарт-плюс» (основной вид деятельности связан с работой автошколы) Татьяны Анцуповой показало в 2025 году выручку в 56 млн руб. и чистую прибыль в 9,3 млн руб.
ООО «Ниакор», также принадлежащее госпоже Анцуповой и занимающееся арендой и управлением недвижимостью, закончило 2025 год с выручкой в 1,3 млн руб. и чистой прибылью в 261 тыс. руб.
ООО «Автопоток» Игоря Анцупова, специализирующееся на техосмотре машин, сработало в 2025-м с выручкой в 10 млн руб. и чистой прибылью в 2,3 млн руб.
ООО «Охотхозяйство Кудиновское» Евгения Ащеркина, занимающееся охотой, отловом и отстрелом диких животных, закончило 2025 год с выручкой в 20 тыс. руб. и чистым убытком в 601 тыс. руб.
В марте 2025 года Советский райсуд Орла признал Александра Коршунова виновным в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Его приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима со штрафом 250 тыс. руб. В июле областной суд смягчил наказание, исключив из него штраф.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», осенью 2025-го Заводской райсуд Орла удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании 216 млн руб. с Александра Коршунова, а также с ООО «Автопоток», ООО «Автостандарт», ООО «Ниакор» и их владельцев Игоря Анцупова, Евгения Костюхина и Сергея Костяева. Исключением стала Татьяна Анцупова, которой принадлежит ООО «Ниакор».
В мае 2026-го тот же суд взыскал с бывшего начальника УГИБДД еще 275 млн руб. Соответчиками в деле выступили Валентина Коршунова, Игорь и Татьяна Анцуповы, ООО «Автознак», ООО «Автостандарт-плюс», ООО «Охотхозяйство Кудиновское». Имущество перечисленных компаний, за исключением «Ниакора» и «Автостандарта», на торги не выставлено.