По данным Rusprofile, ООО «Автознак» Владислава Анцупова, специализирующееся на производстве изделий из недрагоценных металлов, в 2025 году сработало с выручкой в 2 млн руб. и чистым убытком в 60 тыс. руб.

ООО «Автостандарт-плюс» (основной вид деятельности связан с работой автошколы) Татьяны Анцуповой показало в 2025 году выручку в 56 млн руб. и чистую прибыль в 9,3 млн руб.

ООО «Ниакор», также принадлежащее госпоже Анцуповой и занимающееся арендой и управлением недвижимостью, закончило 2025 год с выручкой в 1,3 млн руб. и чистой прибылью в 261 тыс. руб.

ООО «Автопоток» Игоря Анцупова, специализирующееся на техосмотре машин, сработало в 2025-м с выручкой в 10 млн руб. и чистой прибылью в 2,3 млн руб.

ООО «Охотхозяйство Кудиновское» Евгения Ащеркина, занимающееся охотой, отловом и отстрелом диких животных, закончило 2025 год с выручкой в 20 тыс. руб. и чистым убытком в 601 тыс. руб.