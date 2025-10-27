Генпрокуратура взыскала с экс-начальника орловского УГИБДД 216 млн рублей

Заводской райсуд Орла удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в пользу государства порядка 216 млн руб. в солидарном порядке с бывшего начальника регионального УГИБДД Александра Коршунова, его родственников, ООО «Автопоток», ООО «Автостандарт», ООО «Ниакор» и руководителей этих компаний. В эту сумму оценен ущерб от коррупционной деятельности ответчиков, сообщили в объединенной пресс-службе судов области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в областном суде.

По данным «СПАРК-Интерфакс», все компании, выступившие ответчиками по делу, зарегистрированы в Орловской области. «Автопотоком» владеет Игорь Анцупов. Ему же принадлежат 50% «Автостандарта» — еще по 25% у Евгения Костюхина и Сергея Костяева. «Ниакором» владеет Татьяна Анцупова. Все они, за исключением госпожи Анцуповой, также значатся в деле как ответчики. Две первых компании занимаются техническим осмотром автотранспортных средств, третья — арендой и управлением собственной или арендованной недвижимостью.

Как установил райсуд, в 2010–2023 годах Коршунов контролировал деятельность нескольких компаний, не сообщая о доходах от этого в декларациях. На полученные средства он покупал недвижимость и другое имущество.

В марте Советский райсуд Орла признал Александра Коршунова виновным в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Его приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима со штрафом в 250 тыс. руб. В июле областной суд смягчил наказание, исключив из него штраф.

Эпизоды участия в коммерческих организациях обе инстанции классифицировали как незаконную предпринимательскую деятельность. Также было установлено, что в 2014–2019 годах Коршунов помог заключению с подконтрольными ему фирмами 16 госконтрактов на обслуживание комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД на 55 млн руб. в сумме. Кроме того, в 2011–2012 годах осужденный содействовал размещению подразделений УГИБДД в зданиях, где по его указанию были созданы хозяйственные общества, с выплатой арендной платы последним. Давал указания принимать экзамены на водительские права у учеников подконтрольной ему автошколы ООО «Автостандарт-Плюс».

А еще экс-начальник УГИБДД, занимая должность доцента одной из кафедр Орловского юридического института МВД, не проводил занятия в соответствии с утвержденным расписанием. По указанию бывшего замначальника кафедры Олега Губенкова пары вместо него вели другие работники учебного заведения. В результате их действий институту был причинен ущерб на 260 тыс. руб. За мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) экс-преподавателя приговорили к штрафу на 450 тыс. руб. Наказание устояло в апелляции.

Алина Морозова