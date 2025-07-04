Экс-начальнику орловского ГИБДД смягчили приговор за хищения и злоупотребления

Орловской областной суд рассмотрел в апелляционном порядке дело экс-начальника регионального УГИБДД Александра Коршунова и решил смягчить ему приговор, исключив из него штраф в 250 тыс. руб. Такое решение было принято в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Наказание в виде трех с половиной лет колонии общего режима и трехлетнего запрета занимать ряд должностей в правоохранительных органах оставлено в силе. Об этом сообщила пресс-служба суда.

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Облсуд также рассмотрел жалобы на приговор бывшему замначальника кафедры Орловского юридического института МВД имени В. В. Лукьянова Олегу Губенкову. Наказание в виде штрафа на 450 тыс. руб. и двухлетнего запрета занимать ряд должностей в правоохранительных органах оставлено без изменений.

В ходе заседания адвокаты осужденных просили отменить приговоры и оправдать их подзащитных. Государственный обвинитель в свою очередь требовал усилить наказание — Коршунову до семи лет лишения свободы со штрафом в 660,8 тыс. тыс., Губенкову — до трех с половиной лет колонии со штрафом в 310,9 тыс. руб.

Александра Коршунова признали виновным в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет колонии), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет колонии) и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ, до двух лет лишения свободы). Олег Губенков был осужден за мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет колонии).

Как установил суд, с августа 2010 года по март 2023 года Коршунов через доверенное лицо принимал участие в управлении пяти компаний, деятельность которых была связана с вопросами ГИБДД и охоты, осуществлял покровительство их деятельности и предоставлял некие преимущества. Также в 2014–2019 годах он посодействовал заключению с подконтрольными ему фирмами 16 госконтрактов на обслуживание комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД на 55 млн руб. в сумме, а в 2011–2012 годах — размещению подразделений УГИБДД в зданиях, где по его указанию были созданы хозяйственные общества, с выплатой арендной платы последним. Давал указания принимать экзамены на водительские права у учеников подконтрольной ему автошколы ООО «Автостандарт-Плюс».

Кроме того, как установил суд, занимая должность доцента одной из кафедр Орловского юридического института МВД, он не проводил занятия в соответствии с утвержденным расписанием. По указанию Губенкова пары вместо него вели другие работники учебного заведения. В результате институту был причинен ущерб на 260 тыс. руб.

Уголовное дело в отношении Александра Коршунова возбудили в конце 2021 года. Через два года материалы передали на расследование в центральный аппарат Следственного комитета. Коршунов вину не признавал.

Об ужесточении наказания за мошенничество воронежскому политтехнологу Роману Жогову — в публикации «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова