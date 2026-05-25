Удовлетворен иск прокуратуры к бывшему начальнику орловского ГИБДД на 275 млн

Заводской райсуд Орла удовлетворил иск прокуратуры региона к бывшему начальнику УГИБДД по региону Александру Коршунову о взыскании с последнего 275 млн руб. Это следует из картотеки суда. По мнению надзора, эти средства были получены «с нарушением требований антикоррупционного законодательства».

Прокуратура инициировала разбирательство чуть больше месяца назад — иск был зарегистрирован 22 апреля. Через два дня заявление приняли к производству и назначили предварительное заседание.

Помимо Александра Коршунова, ответчиками в деле выступили Валентина Коршунова, Игорь и Татьяна Анцуповы, ООО «Автознак», ООО «Автостандарт-плюс», ООО «Охотхозяйство Кудиновское». Третьими лицами значатся Владислав Анцупов, Евгений Ащеркин, Татьяна Ефанова и Александр Сафонов.

Из базы данных Rusprofile следует, что все компании, выступившие ответчиками по делу, зарегистрированы в Орловской области. «Автознаком» владеет Владислав (Игоревич) Анцупов, а руководит — Татьяна Анцупова. Эта компания занимается производством изделий из недрагоценных металлов. «Автостандарт-плюс» принадлежит госпоже Анцуповой, компания находится в процессе ликвидации. Она была учреждена для подготовки водителей автотранспортных средств. Ликвидатор — Татьяна Ефанова. «Охотхозяйство Кудиновское» до января 2026 года принадлежало Игорю Анцупову, сейчас же учредителем значится Евгений Ащеркин. Директор — Александр Сафонов. Основной вид деятельности — охота, отстрел, отлов диких животных.

Осенью 2025 года тот же суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании 216 млн руб. с Александра Коршунова, а также с ООО «Автопоток», ООО «Автостандарт», ООО «Ниакор» и их владельцев Игоря Анцупова, Евгения Костюхина и Сергея Костяхина. Исключением стала Татьяна Анцупова, которой принадлежит ООО «Ниакор».

В марте 2025-го Советский райсуд Орла признал Александра Коршунова виновным в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Его приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима со штрафом 250 тыс. руб. В июле облсуд смягчил наказание, исключив из него штраф.

Алина Морозова