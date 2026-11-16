Энергию обосновали в расходах

При этом договорная цена подлежит учету, пока не доказано, что условия закупки препятствовали конкуренции или цена существенно превышала рыночные ориентиры. Одной ссылки на то, что торги признаны несостоявшимися, для исключения расходов недостаточно. Для практики важно требование сопоставлять сравнимые условия поставки, продолжает господин Сергеев. Цена у производителя и стоимость топлива с доставкой в труднодоступные регионы страны, по его словам, могут объективно различаться, поэтому регулятор должен учитывать объем, место поставки и логистические особенности. Эксперт подчеркивает, что позиция КС касается как электроэнергетики, так и теплоснабжения, а также распространяется на аналогичные конкурентные процедуры, признанные несостоявшимися из-за отсутствия других участников.