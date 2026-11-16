Энергию обосновали в расходах
КС разъяснил учет завышенных цен на топливо в тарифах
Конституционный суд (КС) признал обоснованным учет в тарифах расходов по сделкам, заключенным по итогам несостоявшихся торгов. Но основания для отказа сохранятся: доказывать экономическую необоснованность цены должен будет регулирующий орган. Поводом к рассмотрению вопроса стал спор структуры «РусГидро» и правительства Магаданской области из-за отказа учитывать в тарифе завышенные цены на уголь. Как считают аналитики, регуляторный контроль закупок топлива в отрасли усилится, а энергокомпании будут более тщательно аргументировать цены в закупках.
КС РФ в постановлении от 12 ноября подтвердил конституционность действующих правил ценообразования в электроэнергетике и теплоснабжении. Согласно его выводам, цены договоров, заключенных при проведении торгов с единственным участником и признанных из-за этого несостоявшимися, могут учитываться в тарифах на электро- и тепловую энергию, если не доказано, что условия торгов препятствовали конкуренции или цена договора существенно завышена по сравнению с ценами, сложившимися на бирже.
Поводом к рассмотрению вопроса стало обращение в КС правительства Магаданской области, которое планировало оспорить нормы ценообразования в электроэнергетике. Они предусматривают, что при определении фактических расходов регулирующий орган использует сведения о ценах из договоров, заключенных по итогам проведения торгов.
Спор между региональным регулятором и «Магаданэнерго» (входит в «РусГидро») развернулся еще в 2024 году. Тогда департамент цен и тарифов Магаданской области при расчете фактических расходов не учел договор на поставку угля, который был заключен «Магаданэнерго» с единственным участником торгов, признанных несостоявшимися из-за отсутствия других заявок.
Посчитав цены на уголь завышенными, регулятор в качестве ориентира взял биржевые цены на топливо, поэтому необходимая валовая выручка (НВВ) и тариф для «Магаданэнерго» снизились.
Апелляция впоследствии указала, что заключение договора с единственным участником несостоявшихся торгов не противоречит основам ценообразования в электроэнергетике, а расходы на топливо должны быть учтены при расчете НВВ и тарифа. Аналогичные споры возникли из-за тарифов на тепловую энергию, поэтому КС объединил запросы в одно производство.
ФАС еще до принятия судом первой инстанции решений по искам «Магаданэнерго» выявила недостатки в расчете НВВ, но указала, что департамент правомерно не учел цену на топливо, приобретенное по договору, заключенному в результате проведения несостоявшихся торгов. Служба отметила, что цены договора на поставку угля сильно отличались от цен, сложившихся на торговых площадках. В ФАС сообщили “Ъ”, что текущая практика службы соответствует постановлению КС РФ.
Высокие цены на топливо долгое время не учитывались при расчете тарифов для тепловой генерации на Дальнем Востоке, из-за чего компании столкнулись с убытками.
Руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и партнеры» Сергей Сергеев указывает, что КС разграничил законность заключения договора и экономическую обоснованность расходов, включаемых в тариф. Даже правильно проведенная закупочная процедура не означает, что потребитель впоследствии обязан возместить любую согласованную сторонами сумму, подчеркивает он.
При этом договорная цена подлежит учету, пока не доказано, что условия закупки препятствовали конкуренции или цена существенно превышала рыночные ориентиры. Одной ссылки на то, что торги признаны несостоявшимися, для исключения расходов недостаточно. Для практики важно требование сопоставлять сравнимые условия поставки, продолжает господин Сергеев. Цена у производителя и стоимость топлива с доставкой в труднодоступные регионы страны, по его словам, могут объективно различаться, поэтому регулятор должен учитывать объем, место поставки и логистические особенности. Эксперт подчеркивает, что позиция КС касается как электроэнергетики, так и теплоснабжения, а также распространяется на аналогичные конкурентные процедуры, признанные несостоявшимися из-за отсутствия других участников.
Советник практики разрешения споров Delcredere Сергей Голофтеев считает, что суд верно обратил внимание на проблему буквального прочтения соответствующих норм законодательства о тарифах.
Формально сделка, заключенная по результатам несостоявшихся торгов с единственным участником, заключена посредством конкурентной процедуры, но фактически в полной мере цель торгов не была достигнута. В постановлении также указано, что оно не является основанием для корректировки или пересмотра тарифов в пределах текущего периода, то есть данная позиция может применяться только в будущих расчетных периодах, указывает господин Голофтеев.
Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим говорит, что решение меняет саму логику тарифных споров. Договор с единственным участником учитывается по умолчанию, а бремя доказывания экономической необоснованности цены переложено на регулирующий орган.
По словам эксперта, на практике регуляторы будут вынуждены систематически сопоставлять договорные цены с биржевыми индикаторами и документировать выявленные отклонения. Для регулируемых организаций презумпция учета договорной цены становится защитой от произвольной замены фактических затрат биржевыми котировками, с помощью которой можно было снижать необходимую валовую выручку.
Однако, отмечает господин Сасим, у регулятора сохраняются основания для отказа: организация торгов, ограничивавшая конкуренцию, и существенное завышение цены вне связи с особенностями закупки.
Вокруг этих двух критериев следует ожидать роста числа споров: что понимать под «существенным» отклонением и как трактовать «условия, препятствующие конкуренции». Не исключено, что принятое решение приведет к корректировкам основ ценообразования в области электро- и теплоснабжения и появлению прямых норм о критериях проверки обоснованности цен договоров с единственным участником.
Для энергокомпаний, по мнению Сергея Сасима, решение играет двойную роль: это и защита от произвола регулятора, и предупреждение. Заключать договоры с единственным участником по цене, существенно расходящейся с биржевой, рискованно — регулятор получает формальное основание исключить такие расходы из расчета НВВ. Логично ожидать более осторожного ценообразования в закупках и более тщательной аргументации в закупочной документации, заключает эксперт.