Гендиректор «Совкомфлота» спрогнозировал двукратный рост EBITDA в 2026 году
В «Совкомфлоте» ожидают, что по итогам 2026 года EBITDA вырастет в два раза по сравнению с показателем 2025 года. Об этом в интервью «Ъ» рассказал генеральный директор компании Игорь Тонковидов. По его словам, с точки зрения чистой прибыли компания вышла в «устойчивый плюс».
В 2025 году EBITDA «Совкомфлота» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила $526 млн. Скорректированный чистый убыток «Совкомфлота» за 2025 год составил $6 млн против прибыли в $509 млн годом ранее.
«На рынке сохраняется турбулентность, которая открывает нам окно возможностей, и в зависимости от качества того или иного проекта компания будет принимать решение, инвестировать в него или нет. Допускаем, что если наша инвестиционная программа будет более активной, то соотношение чистого долга к EBITDA возрастет в пределах 2»,— сообщил гендиректор «Совкомфлота».
Игорь Тонковидов отметил, что «Совкомфлот» планирует инвестировать собственный капитал в новые проекты и платить дивиденды. Согласно политике компании, они составляют не менее 50% от чистой прибыли.