«На рынке сохраняется турбулентность, которая открывает нам окно возможностей, и в зависимости от качества того или иного проекта компания будет принимать решение, инвестировать в него или нет. Допускаем, что если наша инвестиционная программа будет более активной, то соотношение чистого долга к EBITDA возрастет в пределах 2»,— сообщил гендиректор «Совкомфлота».