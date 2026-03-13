«Совкомфлот» завершил 2025 год с убытком почти в $650 млн

Чистый убыток «Совкомфлота» (MOEX: FLOT) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2025 год составил $648 млн против прибыли в $424 млн годом ранее. Это следует из отчета компании.

Выручка сократилась на 30% — до $1,3 млрд. Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента снизилась до $1,1 млрд (-30,6%). Показатель EBITDA составил $526 млн.

Скорректированный чистый убыток без учета немонетарного эффекта от обесценения части подсанкционного флота, а также курсовых разниц составил $6 млн. В «Совкомфлоте» указали, что деятельность компании испытывала давление геополитических факторов и «незаконно вводимых санкций со стороны недружественных стран».

В компании добавили, что диверсифицированная структура флота и долгосрочные контракты позволили сохранить устойчивость бизнеса и достаточный уровень капитала.

«Совкомфлот» специализируется на морской перевозке сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживании проектов морской добычи углеводородов.