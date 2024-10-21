Чем известен Фетхуллах Гюлен

21 октября в США в возрасте 83 лет умер исламский проповедник и руководитель оппозиционного турецкого движения FETO Фетхуллах Гюлен. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фетхуллах Гюлен в 2017 году

Фото: Charles Mostoller / Reuters Фетхуллах Гюлен в 2017 году

Фото: Charles Mostoller / Reuters

Фетхуллах Гюлен родился 27 апреля 1941 года в деревне Коруджук, около города Эрзурум в Турции в семье имама. Получил классическое исламское образование в одном из медресе в Эрзуруме и стал хафизом — профессиональным чтецом Корана.

В 1959 году был назначен вторым имамом мечети Учшерефли Джами в Эдирне. С 1961 года проходил военную службу в Анкаре. В 1964 году вернулся в Эдирне, приступил к обязанностям учителя Корана и стал имамом при мечети Дарульхадис. В 1966 году стал проповедующим имамом. Через два года в качестве должностного лица Духовного управления Турции совершил первый хадж — паломничество в Мекку.

С 1970 года стал активно проповедовать идеи богослова Саида Нурси по восстановлению исламских традиций. Вокруг идей Фетхуллаха Гюлена возникло общественное движение «Хизмет» («Служение»), которое сначала основало школы, а затем открыло сотни учебных заведений в Турции и в других странах.

В 1981 году Фетхуллах Гюлен подал в отставку с должности проповедника. В СМИ утверждалось, что в публичных проповедях он призывал к введению в стране шариата. В 1986 году был задержан, но после допросов освобожден. В 1994 году принял участие в открытии Фонда журналистов и писателей в Стамбуле, был назначен его почетным президентом.

В 1999 году выехал в США на лечение и с тех пор не возвращался в Турцию. В 2000 году начался заочный судебный процесс над Фетхуллахом Гюленом, ему грозило до десяти лет тюремного заключения по обвинению в стремлении заменить светский строй режимом шариата. В 2008 году все обвинения были сняты.

Фетхуллах Гюлен — автор более 60 книг, посвященных проблемам духовности, морали, этики, экономики. В РФ некоторые из его произведений признаны экстремистскими. В 2008 году журнал The Economist назвал его «одним из самых важных мусульманских деятелей мира». В 2013 году журнал Time включил его в число «100 самых влиятельных людей мира».

Считается, что до 2013 года движение «Хизмет», также известное как «Движение Гюлена», оказывало поддержку Партии справедливости и развития и ее лидеру, премьер-министру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Однако позже их пути разошлись. В 2013 году турецкая полиция вскрыла десятки коррупционных преступлений среди высшего руководства страны. Премьер-министр назвал антикоррупционную операцию, проведенную без его ведома, попыткой государственного переворота. После этого из полиции были уволены сотни офицеров, заподозренных в лояльности господину Гюлену, а сам премьер был вынужден оправдываться перед обществом за сотрудничество с чиновниками, обвиненными в коррупции.

Реджеп Тайип Эрдоган выступил против движения, пообещав закрыть сотни школ и избавить правительство от последователей Гюлена. В 2014 году суд Стамбула по запросу прокуратуры выдал ордер на арест Фетхуллаха Гюлена в рамках разбирательства по делу о незаконном прослушивании телефонов руководства страны. В том же году полиция задержала 30 сторонников движения «Хизмет» по подозрению в подготовке к госперевороту и создании террористической группы.

В 2016 году в Турции была предпринята попытка госпереворота. Погибли около 90 человек, более 80 тыс. были арестованы. В организации мятежа власти Турции обвинили Фетхуллаха Гюлена и его сторонников. Движение «Хизмет» турецкие власти объявили террористической организацией и дали название FETO («террористическая организация Фетхуллаха Гюлена»). Сам Гюлен отрицал свою причастность к попытке госпереворота. Организация исламского сотрудничества в том же году признала движение «Хизмет» террористическим.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно призывал США выдать проповедника турецкой стороне. В 2022 господин Эрдоган обвинил президента США Джо Байдена в укрывании Фетхуллаха Гюлена, добавив, что США подарили FETO «огромный особняк в Пенсильвании».