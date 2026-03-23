Лукашенко разрешил 1900 литовским фурам выехать из страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после обращения литовских и польских перевозчиков разрешил выезд грузовиков с литовской регистрацией. Об этом сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

На специальных площадках размещено более 1900 транспортных средств — тягачи, прицепы и полуприцепы. Выезд начнется после оплаты стоянки, тариф снижен в несколько раз. Скорость прохождения границы будет зависеть от действий литовской стороны, подчеркнула белорусская таможня. ГТК направил предложение об увеличении пропуска грузовиков. Машины, фактически принадлежащие польским перевозчикам, смогут пересекать границу и через Польшу, где сопредельная сторона работает активнее.

В октябре 2025 года Литва закрыла КПП на границе с Белоруссией из-за запусков метеозондов, которые контрабандисты использовали для доставки сигарет. Минск в ответ прекратил пропуск литовских грузовиков.