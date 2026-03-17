Белоруссия не будет конфисковывать фуры с литовской регистрацией

Власти Белоруссии не будут конфисковывать фуры с литовской регистрацией, которые застряли на территории страны. Об этом сообщил премьер-министр Белоруссии Александр Турчин во время встречи с литовскими и польскими перевозчиками.

«Мы, несмотря на откровенно недружественную политику соседних государств, занимаем конструктивную позицию и намерены максимально учитывать интересы всех заинтересованных сторон,— сказал господин Турчин (цитата по «БелТА»).— Несмотря на возможность конфискации транспортных средств, у белорусской стороны точно нет намерения и желания этим воспользоваться».

По словам премьера, иностранные перевозчики попросили президента Белоруссии Александра Лукашенко разрешить вопрос с застрявшими в республике фурами. Господин Лукашенко поручил правительству встретиться с перевозчиками, чтобы выслушать их «видение ситуации для последующего принятия решений».

В октябре 2025 года власти Литвы закрыли КПП на границе с Белоруссией из-за запусков метеозондов, которые контрабандисты используют для перевозки сигарет в Литву. В ответ Минск перестал пропускать через границу литовские грузовики. В ноябре Вильнюс открыл пограничные пункты, но грозил снова их закрыть. Сейчас работают два из шести пунктов пропуска: «Мядининкай» (с белорусской стороны — «Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»). По данным МИД Белоруссии на ноябрь 2025 года, в республике остаются 1,1 тыс. грузовиков из Литвы.