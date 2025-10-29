Литва защищается от воздушной угрозы на земле

Правительство Литвы 29 октября решило полностью закрыть границу с Белоруссией как минимум на месяц. Литовские власти утверждают, что намеренное бездействие Минска стало причиной участившихся запусков метеозондов с контрабандой с белорусской территории в Литву. Белоруссия считает подобную реакцию неоправданной. А Литва тем временем допустила и ограничение транзита в Калининградскую область. Москва назвала такой шаг провокационным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Метеозонд

Фото: Служба охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литовской Республики Метеозонд

Фото: Служба охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литовской Республики

Проблема с так называемой воздушной контрабандой в Литве, активно обсуждаемая последние дни, возникла не сейчас. Однако в 2025 году ситуация значительно ухудшилась. По данным МВД республики, с января было конфисковано более 1,1 млн перевезенных по воздуху пачек сигарет, из которых около 800 тыс. оказались в Литве при помощи метеозондов, прилетевших с территории Белоруссии. Всего в этом году пограничники зафиксировали 557 воздушных шаров с контрабандой (для сравнения: в 2024-м было обнаружено 226).

По утверждению литовских властей, в этом месяце ситуация еще больше обострилась. Так, 22 октября в воздушном пространстве Литвы обнаружили сразу 200 метеозондов, 12 были найдены на земле с пачками сигарет. Об аналогичных инцидентах сообщалось также 25 и 27 октября. В связи с этим на прошлой неделе аэропорт Вильнюса трижды приостанавливал работу.

Тогда же Литва решила временно закрыть наземные пункты пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай» на границе с Белоруссией.

27 октября Комиссия по национальной безопасности Литвы обсудила меры «оперативного спуска воздушных шаров», способы борьбы с контрабандой и «давление на Белоруссию», приняв тогда же и решение закрыть границу с Белоруссией как минимум на два дня — до заседания правительства в среду, когда кабмин должен был решить, не сохранить ли эту меру на неопределенный срок.

В итоге власти решили закрыть границу до 30 ноября с возможностью продления. По сути, речь идет о двух КПП: «Шальчининкай—Бенякоки» и «Мядининкай—Каменный Лог». Через последний смогут проехать граждане стран Евросоюза, НАТО, третьих стран с ВНЖ, а также следующие транзитом дипломаты. Всего на белорусско-литовской границе установлено шесть автодорожных пунктов пропуска, оставшиеся четыре не работают уже долгое время. Еще два КПП («Бенякони—Стасилос» и «Гудогай—Кяна») железнодорожные и работают на транзит грузов.

«Безопасность граждан является непререкаемым приоритетом правительства, поэтому необходимо закрыть границу с Белоруссией, откуда исходят определенные угрозы»,— заявила премьер-министр Литвы Инга Ругинене по итогам заседания.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис рассказал, что власти пытаются донести необходимость аналогичной меры и до соседней Польши, чтобы повысить эффективность этой меры безопасности.

Примечательно, что за день до этого польский премьер Дональд Туск рассказал о планах до конца года открыть еще два КПП на границе с Белоруссией на пробный период.

Между тем ранее глава МВД Литвы Владислав Кондратович пояснял, что литовские власти обвиняют Белоруссию не в запуске метеозондов с контрабандой, а в попустительстве такой деятельности. «Мы видим, что никаких мер по предотвращению такой деятельности не принимается. Мы не говорим, что они участвуют, но и не слышим о каких-либо мерах, которые могли бы привести к задержанию или иным действиям»,— разъяснял министр позицию республики. Об этом же заявил и МИД Литвы, выразив решительный протест Белоруссии в связи с «преднамеренным бездействием белорусских государственных органов» и призвав Минск «обеспечить контроль над своим воздушным пространством» и провести расследование этих инцидентов.

В Минске отреагировали вполне предсказуемо. МИД вызвал временного поверенного в делах Литвы в Минске Эрикаса Вилканецаса и вручил ему ноту протеста из-за одностороннего закрытия границы. Ведомство назвало подобные действия Литвы антинародными, поскольку от них страдают «обычные люди». Государственный пограничный комитет Белоруссии 29 октября сообщил, что почти 1,6 тыс. грузовых машин ожидают на границе разрешения на проезд, а официального уведомления о порядке работы погранпереходов Литва до сих пор не направила.

Из Минска все чаще звучат призывы к обсуждению возникшей с метеозондами проблемы. Так, президент Белоруссии Александр Лукашенко на выступлении на Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил, что «воздушные шары» как повод для закрытия границ — абсурд, но он готов вести диалог.

«Если мы будем убеждены в том, что мы виноваты, нас убедят в этом (пробуют сейчас убедить), мы публично готовы это обсуждать, мы извинимся.

Это точно. Но, если туда летят какие-то шарики воздушные с сигаретами или еще с чем-то, я полагаю, что надо решать этот вопрос там. Они же не просто полетели неизвестно куда. Их кто-то там принял или принимает. Кто-то в этом заинтересован. Надо найти и в корне пресечь подобные вещи»,— сказал белорусский лидер.

Необходимость диалога признавала и премьер-министр Литвы Инга Ругинене. На прошлой неделе она заявила, что с Минском нужно «сотрудничать на техническом уровне». Однако предпринимаются ли какие-то действия в этом направлении, пока непонятно.

При этом в Вильнюсе не бросили попыток вывести конфликт с Минском за пределы двустороннего конфликта. Глава литовского правительства даже допустила применение 4-й статьи НАТО, предполагающей консультации членов альянса в случае нарушения территориальной целостности одного из союзников. А МИД Литвы призвал Евросоюз ужесточить санкции в отношении Белоруссии как пособника «гибридной войны» против Литвы.

Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа предложил на этой неделе не просто закрыть границу с Белоруссией, но и ограничить транзит в Калининградскую область.Он, впрочем, пояснил, что речь идет о возможном запрете на перевоз не российских грузов, а именно изготовленной в Белоруссии продукции. Но это глава МИДа Кястутис Будрис, по сути, опроверг: он заявил, что власти готовы полностью блокировать транзит, если докажут причастность России к запускам метеозондов. Так или иначе, оправданность этой меры сомнительна, особенно учитывая тот факт, что в основном поток грузов из России в Калининград сейчас поступает по морю.

Москва эти обсуждения без внимания не оставила. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил, что Россия в любом случае будет обеспечивать бесперебойные коммуникации с Калининградом. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что транзит — обязательство Литвы, вытекающее из соглашения с ЕС, а его блокировка станет провокационным шагом.

Лусине Баласян