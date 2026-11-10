Сбер даст Орлу 160 млн рублей на покрытие дефицита бюджета и погашение долгов

Администрация Орла заключила со Сбербанком контракт на открытие невозобновляемой кредитной линии с лимитом 160,4 млн руб. Она предназначена для финансирования дефицита городского бюджета и погашения муниципальных долговых обязательств. Стоимость услуг банка составила 28,1 млн руб., что соответствует начальной цене. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.