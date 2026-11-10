Сбер даст Орлу 160 млн рублей на покрытие дефицита бюджета и погашение долгов
Администрация Орла заключила со Сбербанком контракт на открытие невозобновляемой кредитной линии с лимитом 160,4 млн руб. Она предназначена для финансирования дефицита городского бюджета и погашения муниципальных долговых обязательств. Стоимость услуг банка составила 28,1 млн руб., что соответствует начальной цене. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
Аукцион признан несостоявшимся, поскольку на участие в нем была подана только одна заявка. Со Сбербанком заключили контракт как с единственным участником закупки.
Банк предоставит кредитную линию с фиксированной процентной ставкой на срок до 365 дней. Контракт будет действовать с даты его заключения до 18 ноября 2027 года.
В июле «Ъ-Черноземье» сообщал, что Сбербанк выиграл право открыть кредитную линию для администрации Орла сроком на один год с лимитом 315 млн руб. Тогда контракт заключили по начальной цене 52,8 млн руб. Средства должны были покрыть дефицит бюджета и погасить муниципальные долги.