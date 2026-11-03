Старый Оскол в Белгородской области возьмет в кредит 450 млн рублей
Администрация Старооскольского городского округа начала поиск финансовой организации для открытия возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности 450 млн руб. Начальная цена контракта составляет 157,1 млн руб. Речь идет о процентах за пользование средствами.
Дата открытия кредитной линии по условиям заказчика — 27 ноября 2026 года. Период доступности лимита установлен на 30 дней с даты открытия кредитной линии. Срок действия линии должен составить 730 календарных дней. Указано, что заемные денежные средства будут предоставлены «на цели, предусмотренные Бюджетным кодексом РФ».
Заявки на участие в торгах будут принимать до 11 ноября. Итоги подведут 13 ноября.
Сегодня «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что государственный долг Белгородской области с июля этого года снизился на 10 млрд руб. По состоянию на 1 ноября он составил 40,4 млрд руб. В структуре госдолга региона сейчас наибольшую долю занимают кредиты банков — 22,6 млрд руб. На бюджетные кредиты приходится 17,6 млрд, а на государственные гарантии — 200 млн руб.