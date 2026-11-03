Старый Оскол в Белгородской области возьмет в кредит 450 млн рублей

Дата открытия кредитной линии по условиям заказчика — 27 ноября 2026 года. Период доступности лимита установлен на 30 дней с даты открытия кредитной линии. Срок действия линии должен составить 730 календарных дней. Указано, что заемные денежные средства будут предоставлены «на цели, предусмотренные Бюджетным кодексом РФ».