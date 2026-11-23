Над Черноземьем за выходные сбили 500 БПЛА: два человека погибли, 21 ранен
За прошедшие выходные, 21–22 ноября, ВСУ атаковали все регионы Черноземья, за исключением Липецкой области, следует из данных Минобороны РФ. По данным властей регионов, над ними уничтожили как минимум 500 беспилотников — вдвое меньше, чем неделей ранее. При этом последствия оказались более серьезными: за последние выходные два человека погибли, 21 человек был ранен, неделей ранее речь шла о 18 пострадавших.
Белгородскую область за выходные атаковали 276 раз. Дежурные средства ПВО ликвидировали над регионом 294 беспилотника, также ВСУ 17 раз обстреляли область с помощью артиллерии или РСЗО и десять раз сбросили взрывные устройства с дронов. По данным губернатора Александра Шуваева, в результате погибли два человека, ранения получили 16 человек, в том числе 13-летняя девочка и 17-летний парень. Десяти из них потребовалась госпитализация.
Из суточных сводок губернатора Курской области Александра Хинштейна следует, что за выходные при ударах ВСУ пострадали пять мирных жителей: 43-летний, 46-летний и 47-летний мужчины, 40-летняя и 55-летняя женщины. В частности, двое из них были ранены накануне из-за атаки БПЛА по автомобилю в приграничном Рыльском районе. За два дня над регионом сбили 191 беспилотник. Также ВСУ 15 раз применили артиллерию и десять раз сбросили взрывные устройства с дронов.
Над Воронежской областью за выходные уничтожили 33 беспилотника. Как сообщал губернатор Александр Гусев, из-за ударов в ночь на 22 ноября в Воронеже были повреждены остекление и кровля частного дома, два легковых автомобиля. В одном из пригородных районов было нарушено остекление частного дома, пострадала хозпостройка. Погибших и раненых нет.
Власти Орловской и Тамбовской областей не рассказали о возможных последствиях атак.