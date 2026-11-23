В Курской области два человека пострадали при ударах ВСУ за сутки
За прошедшие сутки в Курской области при атаках ВСУ пострадали два человека: 47-летний мужчина и 40-летняя женщина были ранены из-за удара БПЛА по автомобилю на дороге Рыльск — Сухая в Рыльском районе. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.
У мужчины диагностированы осколочные ранения головы, у женщины — акубаротравма. По данным главы региона, травмы оказались легкими, пострадавшим оказана первая медицинская помощь, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно.
Разрушения зафиксированы в Рыльском, Хомутовском и Беловском районах. В Рыльске в двух домах выбиты окна, произошел обрыв электрического провода. В селе Калиновка Хомутовского района повреждены крыша, фасад, потолок и остекление частного дома. В селе Щеголек Беловского района разрушения получило оборудование вышки сотовой связи — связь нарушена, специалисты приступят к восстановлению, как только позволит обстановка.
Всего за сутки средства ПВО сбили 41 вражеский беспилотник различного типа. ВСУ один раз применили артиллерию по отселенным районам и пять раз атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
По данным господина Хинштейна, сутками ранее при ударах со стороны Украины были ранены три человека: 43-летний и 46-летний мужчины, 55-летняя женщина.