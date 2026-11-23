За прошедшие сутки в Курской области при атаках ВСУ пострадали два человека: 47-летний мужчина и 40-летняя женщина были ранены из-за удара БПЛА по автомобилю на дороге Рыльск — Сухая в Рыльском районе. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.