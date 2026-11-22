Частные дома и автомобили повреждены обломками БПЛА в Воронеже и пригороде
В ночь на воскресенье, 22 ноября, в небе над Воронежем и двумя районами области уничтожили 23 беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков БПЛА в областном центре повреждены кровля и остекление частного дома, а также два автомобиля. В одном из пригородных районов повреждены остекление частного дома и хозяйственная постройка. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«На местах работают оперативные службы»,— уточнил глава региона.
По данным регионального ГУ МЧС, опасность атаки беспилотных воздушных судов была объявлена на территории Воронежской области накануне в 20:12. В 21:37 была объявлена воздушная тревога в связи с непосредственной угрозой удара БПЛА в Воронеже и пригородных районах (Воронежская агломерация), сработали сирены. В 6:07 было объявлено о завершении активной фазы работы ПВО. Отбой опасности атаки беспилотников в Воронежской области дали в 6:50.
Ранее «Ъ-Черноземье» рассказывал, что, по данным на середину этой недели, в медицинском учреждении находился один совершеннолетний пациент из 12 изначально госпитализированных в результате массированной атаки БПЛА на Воронежскую область 26 октября. Его состояние оценивалось как средней степени тяжести.