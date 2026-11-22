В ночь на воскресенье, 22 ноября, в небе над Воронежем и двумя районами области уничтожили 23 беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков БПЛА в областном центре повреждены кровля и остекление частного дома, а также два автомобиля. В одном из пригородных районов повреждены остекление частного дома и хозяйственная постройка. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.