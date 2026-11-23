За последние сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 138 раз. В больнице скончался мужчина, который получил тяжелые травмы при детонации взрывного устройства в Грайворонском округе. Также в Белгороде, Белгородском, Борисовском, Волоконовском и Шебекинском округах пострадали десять человек, в том числе ребенок и 17-летний юноша. Семеро пострадавших находятся на стационарном лечении. Об этом 23 ноября сообщил губернатор Александр Шуваев.