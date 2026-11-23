Десять человек ранены и один погиб из-за ударов ВСУ по Белгородской области
За последние сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 138 раз. В больнице скончался мужчина, который получил тяжелые травмы при детонации взрывного устройства в Грайворонском округе. Также в Белгороде, Белгородском, Борисовском, Волоконовском и Шебекинском округах пострадали десять человек, в том числе ребенок и 17-летний юноша. Семеро пострадавших находятся на стационарном лечении. Об этом 23 ноября сообщил губернатор Александр Шуваев.
По данным регионального оперативного штаба, в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые травмы при детонации в селе Гора-Подол. Пострадавшая 13-летняя девочка находится на стационарном лечении в детской областной клинической больнице.
Удары за минувшие сутки были нанесены по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Ровеньскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. Совершено десять обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также пять сбросов взрывных устройств с БПЛА. Расчетами противовоздушной обороны и других задействованных подразделений сбиты и подавлены 179 беспилотников.
Накануне «Ъ-Черноземье» рассказывал, что за предыдущие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 138 раз. В Шебекинском округе погиб мирный житель. В Белгороде, Борисовском, Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах пострадали шесть человек. Трое из них были госпитализированы, один — в тяжелом состоянии.