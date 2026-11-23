Пашинян пообещал уйти в отставку в случае непринятия Конституции
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что откажется от своего поста, если граждане страны на референдуме проголосуют против принятия новой конституции страны. В видеообращении к соотечественникам господин Пашинян предложил парламентской оппозиции поддержать проведение референдума.
«Я предлагаю оппозиции проголосовать за решение о проведении референдума, чтобы предоставить народу самому принять решение. Если народ проголосует против новой конституции, я подам в отставку и уйду с поста премьер-министра», — сказал Никол Пашинян (цитата по «Интерфаксу»).
В случае одобрения конституции он намерен оставаться на посту до следующих выборов, чтобы завершить процесс мирного урегулирования отношений с Азербайджаном.
23 ноября в Армении был опубликован проект новой Конституции. В его преамбуле отсутствует ссылка на Декларацию о независимости страны, содержащую положения о Нагорном Карабахе. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев называл удаление из армянского законодательства слов о территориальных претензиях условием заключения мирного договора между странами.