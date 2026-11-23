«Я предлагаю оппозиции проголосовать за решение о проведении референдума, чтобы предоставить народу самому принять решение. Если народ проголосует против новой конституции, я подам в отставку и уйду с поста премьер-министра», — сказал Никол Пашинян (цитата по «Интерфаксу»).