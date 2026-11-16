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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Черноземье

Над Черноземьем за выходные сбили больше тысячи БПЛА: ранены 18 человек

ВСУ за два дня атаковали все регионы Черноземья, кроме Тамбовской области
За прошедшие выходные, 14–15 ноября, ВСУ атаковали все регионы Черноземья, за исключением Тамбовской области. По данным местных властей, над ними сбили не менее 1 023 беспилотников различного типа. В результате пострадали 18 мирных жителей.

Егор Снетков / Коммерсантъ

  • В Белгородской области за выходные при обстрелах ВСУ никто не погиб, ранения получили десять человек. Пострадавшие установлены в Белгороде, пригородном Белгородском округе, а также в Валуйском, Волоконовском, Грайворонском и Шебекинском округах. По данным губернатора Александра Шуваева, ВСУ атаковали регион 285 раз, в том числе сбито 527 беспилотников.

  • Над Курской областью за два дня уничтожили 453 дрона. Также ВСУ 82 раза применили артиллерию по отселенным районам и 33 раза сбросили взрывные устройства с беспилотников. По сведениям губернатора Александра Хинштейна, в результате ударов по Курску, Рыльску, Хомутовскому и Суджанскому районам пострадали восемь человек, в том числе 4-летний и 8-летний мальчики. В Рыльске двое раненых были установлены после детонации сброшенного с БПЛА взрывного устройства.

  • Согласно сообщениям губернатора Воронежской области Александра Гусева, над областным центром и несколькими районами за выходные сбили 30 беспилотников. Глава Орловской области Андрей Клычков рассказал об уничтожении над регионом 13 дронов. Во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений.

  • Власти Липецкой области не сообщили о возможных последствиях атак на земле.

За прошлые выходные, 7–8 ноября, ВСУ ударили по всем регионам Черноземья с помощью как минимум 564 беспилотников и трех ракет. В результате погибли три человека, еще пятеро были ранены.

Авторы

  • Алина Морозова