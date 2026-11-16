Над Черноземьем за выходные сбили больше тысячи БПЛА: ранены 18 человек

В Белгородской области за выходные при обстрелах ВСУ никто не погиб, ранения получили десять человек. Пострадавшие установлены в Белгороде, пригородном Белгородском округе, а также в Валуйском, Волоконовском, Грайворонском и Шебекинском округах. По данным губернатора Александра Шуваева, ВСУ атаковали регион 285 раз, в том числе сбито 527 беспилотников.

Над Курской областью за два дня уничтожили 453 дрона. Также ВСУ 82 раза применили артиллерию по отселенным районам и 33 раза сбросили взрывные устройства с беспилотников. По сведениям губернатора Александра Хинштейна, в результате ударов по Курску, Рыльску, Хомутовскому и Суджанскому районам пострадали восемь человек, в том числе 4-летний и 8-летний мальчики. В Рыльске двое раненых были установлены после детонации сброшенного с БПЛА взрывного устройства.

Согласно сообщениям губернатора Воронежской области Александра Гусева, над областным центром и несколькими районами за выходные сбили 30 беспилотников. Глава Орловской области Андрей Клычков рассказал об уничтожении над регионом 13 дронов. Во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений.