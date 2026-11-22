Ввод жилья в Новороссийске сократился вдвое в 2026 году
С начала по октябрь 2026 года в Новороссийске введено в эксплуатацию 35 тыс. кв. м многоквартирного жилья, что в два раза меньше показателя аналогичного периода 2025 года, сообщает «Ъ-Новороссийск».
Директор по исследованиям консалтинговой компании Macon Ольга Змиевская связывает низкие темпы ввода с «эхом» прошлых лет, когда девелоперы сталкивались с жесткими ограничениями на подключение к инженерным сетям. Тогда объемы строительства падали до 400–500 тыс. кв. м. Сейчас рынок недвижимости постепенно оживает: на ноябрь 2026 года в стадии строительства находится 844 тыс. кв. м жилья, что на 4% выше показателя начала года.
В городе возводится 15 жилых комплексов, среди которых такие крупные объекты, как «Резиденция морей», «Барса», «Моренуар», «Порто Ново» и «Облака». На рынке работают 15 застройщиков, включая как локальные компании, так и девелоперов из Краснодара.
Ценовая политика на рынке остается стабильной: стоимость квадратного метра в новостройках составляет 195 тыс. руб., на «вторичке» — 164 тыс. руб.
Как ранее писал «Ъ-Кубань», в январе-октябре 2026 года в Новороссийске провели 2,3 тыс. сделок с недвижимостью. Это на 28% больше, чем заключили договоров за аналогичный период прошлого года.