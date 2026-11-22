Директор по исследованиям консалтинговой компании Macon Ольга Змиевская связывает низкие темпы ввода с «эхом» прошлых лет, когда девелоперы сталкивались с жесткими ограничениями на подключение к инженерным сетям. Тогда объемы строительства падали до 400–500 тыс. кв. м. Сейчас рынок недвижимости постепенно оживает: на ноябрь 2026 года в стадии строительства находится 844 тыс. кв. м жилья, что на 4% выше показателя начала года.