На рынке недвижимости наблюдается дисбаланс предложения и покупательной способности. По данным Macon, распроданность жилья в новостройках составляет лишь 29%, тогда как нормальные показатели для рынка варьируются в пределах 40–50%. Избыток предложения сформировался на фоне активного выхода девелоперов на рынок. «Рынок находился в состоянии дефицита и достиг достаточно высоких цен. Сейчас их уровень выше, например, Краснодара. Девелоперская активность возвращается на рынок, а доступность ипотеки остается низкой. Цены при этом остаются высокими и тем самым сдерживают платежеспособный спрос»,— рассказала Ольга Змиевская.