В Новороссийске количество сделок с недвижимостью увеличилось на 28% в 2026 году
В Новороссийске в январе-октябре 2026 года провели 2,3 тыс. сделок с недвижимостью. Это на 28% больше, чем заключили договоров за аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщила директор по исследованиям консалтинговой компании Macon Ольга Змиевская.
Эксперт допускает, что по итогам года спрос на недвижимость города-героя может показать прирост на 12-15% год к году, но при сохранении уровня процентных ставок по ипотеке не превысит трех тыс. сделок. «Положительная динамика обусловлена эффектом низкой базы: в период ограничений и снижения предложения число сделок падало. Однако стоит отметить, что на пике емкость спроса в городе достигала 7-8 тыс. сделок в год»,— уточнила Ольга Змиевская.
На рынке недвижимости наблюдается дисбаланс предложения и покупательной способности. По данным Macon, распроданность жилья в новостройках составляет лишь 29%, тогда как нормальные показатели для рынка варьируются в пределах 40–50%. Избыток предложения сформировался на фоне активного выхода девелоперов на рынок. «Рынок находился в состоянии дефицита и достиг достаточно высоких цен. Сейчас их уровень выше, например, Краснодара. Девелоперская активность возвращается на рынок, а доступность ипотеки остается низкой. Цены при этом остаются высокими и тем самым сдерживают платежеспособный спрос»,— рассказала Ольга Змиевская.