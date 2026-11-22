В Новороссийске объем сдачи многоквартирного жилья сократился вдвое
В Новороссийске в январе-октябре 2026 года в эксплуатацию ввели 35 тыс. кв. м жилья в многоквартирных домах. Это вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщила директор по исследованиям консалтинговой компании Macon Ольга Змиевская.
По оценке эксперта, в целом показатель сдачи жилой недвижимости в городе остается низким, что является следствием ограничений на выход новых проектов в предыдущие годы.
«В 2022-2023 годах объем строительства в Новороссийске опускался до уровня 400-500 тыс. кв. м на фоне действовавших ограничений на подключение к инженерным коммуникациям. Последние три года девелоперская активность постепенно восстанавливается. По состоянию на ноябрь 2026 года, в городе строится 844 тыс. кв. м жилья. В сравнении с началом года показатель вырос несущественно — на 4%»,— рассказала Ольга Змиевская.
По данным Macon, в Новороссийске строится 15 жилых комплексов. Среди наиболее крупных по объемам строительства Ольга Змиевская назвала «Резиденцию морей», «Барса», «Моренуар», «Порто Ново», «Облака». Проекты в городе-герое реализуют 15 застройщиков, среди которых как местные, так и краснодарские компании.
«Средняя стоимость проданного квадратного метра жилья в Новороссийске в 2026 году составила 195 тыс. руб., практически не изменившись относительно прошлого года. Уровень цен остается стабильным последние три года. На вторичном рынке средняя цена, по данным Домклик, составляет 164 тыс. руб., динамика к прошлому году также несущественная»,— уточнила Ольга Змиевская.
Как ранее писал «Ъ-Новороссийск», в январе-октябре 2026 года в городе провели 2,3 тыс. сделок с недвижимостью. Это на 28% больше, чем заключили договоров за аналогичный период прошлого года.