«В 2022-2023 годах объем строительства в Новороссийске опускался до уровня 400-500 тыс. кв. м на фоне действовавших ограничений на подключение к инженерным коммуникациям. Последние три года девелоперская активность постепенно восстанавливается. По состоянию на ноябрь 2026 года, в городе строится 844 тыс. кв. м жилья. В сравнении с началом года показатель вырос несущественно — на 4%»,— рассказала Ольга Змиевская.