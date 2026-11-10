Меланию и там, и тут показывают
Что будет в новом документальном сериале о первой леди США
Про Меланию Трамп сняли новый сериал. Документальный проект анонсировал сервис Prime Video. Ранее на YouTube-канале стриминга появился официальный трейлер. За три дня его посмотрели почти 10 млн человек. На экраны сериал выйдет 20 ноября и станет продолжением одноименного фильма Бретта Ратнера. В нем будет две серии — «Семья и доверие», а также «Гордость и честь».
По данным Variety, в сериале покажут ранее не обнародованные материалы. И «беспрецедентный взгляд» на жизнь Мелании Трамп. Включая ее отношения с близкими и «особую» подготовку к вступлению в должность первой леди после второй инаугурации Дональда Трампа.
Одноименный фильм «Мелания» в конце января выпустил Amazon. В день премьеры в США он собрал почти $3 млн. Однако эксперты оценили его «свежесть» всего на 6%. А вот зрителям картина понравилась больше — среди аудитории рейтинг ленты составил 98%. Сам Amazon указывал, что у документального проекта был самый успешный старт за десятилетие среди подобных фильмов.
После выхода на стриминги лента возглавила чарты. Но по итогу проката собрала всего $16 млн при бюджете в $75 млн. Впрочем, у сериала цифровая касса может быть выше, допускает собственный корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур:
«Это сериал из двух частей — продолжение документального фильма «Мелания». Режиссер тот же — Бретт Ратнер. Фильм рассказывает о жизни Мелании за 20 дней до инаугурации. Продолжается та же история, показывается начало второй администрации Трампа. В соцсетях трейлер и промоматериалы встретили скорее насмешками, в первую очередь критики отдельно отметили время выхода трейлера — через несколько дней после того, как республиканцы потерпели очень тяжелое поражение на промежуточных выборах. Хотя, действительно, среди поклонников и сторонников Дональда Трампа сериал, в общем-то, заслужил позитивные отзывы.
На самом деле к Мелании все-таки в либеральной тусовке относятся более позитивно: она яркая личность, иммигрантка, человек, который сделал себя сам. И очень многие публикации говорят, что первая леди достаточно далеко отошла от непосредственно Дональда Трампа и ведет свою политику, давайте вспомним историю с Алешками. Так что сериал может быть достаточно успешным. Ну и это, конечно, историческая тема, которая может выстрелить уже через какой-то период времени».
После премьеры фильма «Мелания» Amazon обвинили в попытке заручиться расположением Дональда Трампа, а ряд демократов и вовсе инициировали расследование. Основатель платформы Джефф Безос все обвинения отрицал, дистанцировался от его производства и заявил, что это было бизнес-решение.