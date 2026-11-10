Меланию и там, и тут показывают

На самом деле к Мелании все-таки в либеральной тусовке относятся более позитивно: она яркая личность, иммигрантка, человек, который сделал себя сам. И очень многие публикации говорят, что первая леди достаточно далеко отошла от непосредственно Дональда Трампа и ведет свою политику, давайте вспомним историю с Алешками. Так что сериал может быть достаточно успешным. Ну и это, конечно, историческая тема, которая может выстрелить уже через какой-то период времени».