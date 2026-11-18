Одновременно НОВАТЭК расширяет круг покупателей за пределами ЕС. По словам Леонида Михельсона, компания подписала контракт на поставки СПГ в Турцию и обсуждает увеличение объемов, а также инвестиции в газовую отрасль страны. С 2027 года должны начаться поставки во Вьетнам, с которым уже заключен контракт на 0,5 млн тонн в год. Кроме продажи газа НОВАТЭК рассматривает совместные инвестиции с PetroVietnam. «Там очень хорошие проекты на северо-востоке: там низкие глубины с точки зрения подхода танкеров. Мы им предложили такие технически правильные решения»,— добавил он. Ведутся также переговоры о поставках в Таиланд, но они пока не завершены.