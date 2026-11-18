«Ямал СПГ» разворачивают в Азию
НОВАТЭК ищет замену европейскому рынку
Поставки газа с проекта «Ямал СПГ» могут быть перенаправлены преимущественно в Китай после 1 января 2027 года, когда для российского газа закроется рынок ЕС. Одновременно НОВАТЭК перестраивает сбыт на альтернативные направления. По словам главы компании Леонида Михельсона, контракты на поставки в Турцию и Вьетнам подписаны, переговоры с Таиландом продолжаются, в ОАЭ обсуждаются производственные проекты. Но, по мнению аналитиков, основную роль в перенаправлении СПГ все же сыграют действующие покупатели, которым вместе с НОВАТЭКом предстоит перестроить логистику и, возможно, пересмотреть контракты.
НОВАТЭК проработал переориентацию поставок СПГ с европейского рынка после вступления в силу запрета ЕС на российские поставки с 1 января 2027 года. Значительная часть этих объемов пойдет в Китай, сообщил 18 ноября глава компании Леонид Михельсон. Пока Европа остается основным покупателем газа «Ямал СПГ»: за десять месяцев на нее пришлось около 80% поставок с проекта, следует из данных Kpler.
«Конечно, вся эта переориентация у нас проработана. Большая доля того, что мы сейчас будем перенаправлять из Европы, как раз пойдет в Китай»,— заявил господин Михельсон журналистам в Шэньчжэне (цитата по «Интерфаксу»). Объемы будущих поставок в КНР и условия их организации он не раскрыл. Китайские инвесторы контролируют в совокупности 29,9% «Ямал СПГ»: CNPC принадлежит 20%, Фонду Шелкового пути — 9,9%. У НОВАТЭКа в проекте 50,1%, еще 20% — у французской TotalEnergies.
НОВАТЭК, по словам Леонида Михельсона, намерен продолжать поставки в Европу вплоть до вступления ограничений в силу.
«Сейчас все меня спрашивают: а вы поставляете в Европу? Ну как же можно не поставлять, если сейчас там было $32–34, а сегодня — $28–29 за MBTU. Конечно, поставляем. Будем до 31-го числа, до 23:30 декабря будем поставлять»,— сказал он.
На перенос сроков европейского запрета господин Михельсон уже не рассчитывает. В октябре он допускал, что ЕС может отложить ограничения на год, чтобы лучше подготовиться. «Но, по-моему, это уже не сделают. Политические мотивы пересиливают экономику»,— заявил глава НОВАТЭКа.
В кратчайшие сроки компании предстоит переориентировать на альтернативные рынки существенные объемы СПГ: по итогам 2025 года страны ЕС импортировали с «Ямал СПГ» около 14,95 млн тонн. Запрет на импорт российского СПГ был включен в 19-й пакет санкций ЕС, принятый в октябре 2025 года. Для краткосрочных контрактов ограничения действуют с 25 апреля 2026 года, для соответствующих условиям переходного периода долгосрочных соглашений вступят в силу 1 января 2027 года.
Одновременно НОВАТЭК расширяет круг покупателей за пределами ЕС. По словам Леонида Михельсона, компания подписала контракт на поставки СПГ в Турцию и обсуждает увеличение объемов, а также инвестиции в газовую отрасль страны. С 2027 года должны начаться поставки во Вьетнам, с которым уже заключен контракт на 0,5 млн тонн в год. Кроме продажи газа НОВАТЭК рассматривает совместные инвестиции с PetroVietnam. «Там очень хорошие проекты на северо-востоке: там низкие глубины с точки зрения подхода танкеров. Мы им предложили такие технически правильные решения»,— добавил он. Ведутся также переговоры о поставках в Таиланд, но они пока не завершены.
На вьетнамском рынке НОВАТЭКу, вероятно, придется конкурировать с «Газпромом» и «РусГазДобычей», строящими комплекс по сжижению газа в Усть-Луге.
Как сообщила накануне PetroVietnam, российская сторона предложила рассмотреть контракты на поставки СПГ сроком на 10–15 лет с доставкой в порт покупателя. По данным PetroVietnam, проект готов на 83%, ввод в эксплуатацию и начало поставок ожидаются в четвертом квартале 2027 года. Вьетнамская компания изучает предложение, отмечая при этом сложности с механизмами долгосрочных закупок, требованиями к тендерам, а также юридические и коммерческие риски. Потребность Вьетнама в импорте СПГ PetroVietnam оценивает в 10 млн тонн в год к 2030 году.
Кроме того, НОВАТЭК обсуждает совместные проекты в ОАЭ, рассказал господин Михельсон. В нефтепромышленной зоне Фуджейры компания рассматривает размещение производств. «Фуджейра — прекрасное место для развития не только перевалок, а и каких-то реальных производств»,— сказал он. По словам главы НОВАТЭКа, сырьевая база находится в других эмиратах, переговоры о запуске проектов идут на «продвинутой» стадии.
Из заявлений Леонида Михельсона не следует, какие именно объемы по новым контрактам будут обеспечены за счет перенаправления поставок. Важна также схема перевозок. Для «Ямал СПГ» близость европейских терминалов позволяла быстрее возвращать специализированные газовозы Arc7 под новую загрузку. Переориентация на более удаленные рынки повышает значение продолжительности рейсов и доступности флота — особенно в зимний период, когда возможности восточного маршрута по Северному морскому пути ограничены ледовой обстановкой.
Пока новыми долгосрочными контрактами с азиатскими покупателями закрывается лишь незначительная часть производимого СПГ, отмечает независимый эксперт Александр Собко. При этом основная часть газа с «Ямал СПГ» и прежде реализовывалась по долгосрочным контрактам трейдерам и нефтегазовым мейджорам, которые перепродавали его на конечные рынки по своему выбору. Запрет на перепродажу российского СПГ для европейских трейдеров в итоге не ввели, напоминает аналитик.
«Хотя с формальной точки зрения для НОВАТЭКа мало что изменится, в реальности уникальность проекта и необходимость вывоза газа судами ледового класса всегда требовали тесной кооперации продавца и первого покупателя. Сейчас меняется и точка перевалки, и точка сдачи-приемки газа. Не исключено, что трейдеры потребуют изменений в контрактах»,— считает господин Собко.
Вместе с тем ситуация на рынке комфортна для трейдеров благодаря высоким спотовым ценам, продолжает эксперт. Поэтому покупатели, вероятно, будут держаться за действующие контракты, большая часть которых имеет нефтяную ценовую привязку. Одновременно ввод новых газовозов и простой экспорта СПГ из Катара привели к тому, что ставки на спотовом рынке фрахта пока остаются низкими. Это важно, поскольку увеличение транспортного плеча потребует прежде всего дополнительных конвенциональных газовозов для перевозок по длинному западному маршруту, поясняет аналитик.
«В целом от перемены мест слагаемых сумма не меняется: мы увидим очередное глобальное перераспределение тех же объемов СПГ между покупателями, лишь с выросшими у всех расходами на логистику. Сложным местом в новых обстоятельствах остается необходимость перевалки выросших объемов СПГ борт в борт»,— заключает Александр Собко.