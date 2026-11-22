Автобус из Екатеринбурга в Буланаш опрокинулся на трассе
Пассажирский автобус опрокинулся на 123-м километре автодороги «Невьянск — Реж — Артемовский — Килачевское» в Артемовском районе, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
Автобус следовал по маршруту № 523 «Екатеринбург — Буланаш», инцидент произошел ночью 21 ноября.
По предварительным данным, 62-летний водитель не справился с управлением, и автобус съехал с дороги с последующим опрокидыванием. В момент ДТП в салоне находились 9 пассажиров, никто из них не пострадал.
На месте происшествия автоинспекторы провели необходимые процессуальные действия, устанавливаются все обстоятельства случившегося. В Госавтоинспекции напомнили водителямо необходимости постоянного контроля за движением и выбора скорости с учетом дорожных и погодных условий.
Напомним, в субботу и в ночь на воскресенье в Свердловской области прошли ледяные дожди с образованием гололеда на дорогах. Дорожники и коммунальные службы провели противогололедную обработку трасс. На региональных дорогах было задействовано 125 единиц спецтехники и использовано 94,5 кубометра пескосоляной смеси, на федеральных — 25 единиц техники и 460 тонн противогололедных материалов.