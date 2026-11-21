При сильном обледенении наледь на проводах и ветках может достигать значений, достаточных для обрывов. Гололед сохранится и после смены замерзающего дождя обычным: земля и предметы еще будут иметь отрицательную температуру, поэтому влага продолжит намерзать, пока поверхности не оттают.