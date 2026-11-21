В Свердловской области в выходные пройдут ледяные дожди
В Свердловской области в субботу и в ночь на воскресенье ожидаются ледяные дожди, следует из данных канала «Погода в Екатеринбурге».
В субботу регион окажется в передней части циклона «Вероника». Осадки будут сопровождаться гололедом на дорогах, тротуарах, проводах и деревьях.
При сильном обледенении наледь на проводах и ветках может достигать значений, достаточных для обрывов. Гололед сохранится и после смены замерзающего дождя обычным: земля и предметы еще будут иметь отрицательную температуру, поэтому влага продолжит намерзать, пока поверхности не оттают.
В Екатеринбурге 21 ноября ожидается облачная погода с прояснениями, во второй половине дня — небольшие осадки в виде дождя и вероятность гололеда. Ночью температура составит -2...-4 градуса, днем — от 0 до +2. В воскресенье, 22 ноября, ночью ожидается 0 градусов, днем — +4 и дождь.