В Свердловской области за сутки использовали 460 тонн противогололедной смеси
В Свердловской области дорожники и коммунальные службы за минувшие сутки провели расчистку и противогололедную обработку дорог после ледяного дождя, сообщил глава региона Денис Паслер.
На региональных трассах было задействовано 125 единиц спецтехники, использовано 94,5 кубометра пескосоляной смеси. На федеральных дорогах в Свердловской области работали 25 единиц снегоуборочной техники, использовано 460 тонн противогололедных материалов.
Синоптики прогнозируют, что сегодня в регионе продолжатся осадки. Глава региона попросил водителей и пешеходов соблюдать осторожность и ориентироваться на данные синоптиков и дорожную обстановку при планировании поездок.