Сергей Вожик частично признал вину, а Вячеслав Матвеичев отрицал причастность к преступлению. Сергей Вожик сообщил суду, что обсуждал с поставщиком цену для его коммерческого предложения, чтобы рассчитать максимальную цену контракта, в которую Михаил Грошев включил стоимость ранее поставленного модернизированного оборудования вместо обычного. Вячеслав Матвеичев объяснил, что цена поставки ООО «Биологик» не превысила стоимость контрактов конкурентов, а торги были открытыми. Бывшие сотрудники вуза отметили, что ничего не присвоили.