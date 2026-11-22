Бывших сотрудников ПИМУ освободили от наказания за злоупотребления
Нижегородский райсуд назначил штрафы за должностные злоупотребления бывшему первому проректору Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Сергею Вожику и экс-начальнику службы закупок вуза Вячеслав Матвеичеву и освободил их от наказания, сообщили в Нижегородском областном суде. Как писал «Ъ-Приволжье», изначально их обвинили в мошенничестве при закупке медицинских тренажеров по завышенным ценам у ООО «Биологик» с хищением 672 тыс. руб. Учредителю компании Михаилу Грошеву назначили четыре года колонии со штрафом 4,5 млн руб. за взятку экс-директору института реабилитации ПИМУ Сергею Хрулеву, ранее оштрафованному на 2 млн руб.
Сергей Вожик частично признал вину, а Вячеслав Матвеичев отрицал причастность к преступлению. Сергей Вожик сообщил суду, что обсуждал с поставщиком цену для его коммерческого предложения, чтобы рассчитать максимальную цену контракта, в которую Михаил Грошев включил стоимость ранее поставленного модернизированного оборудования вместо обычного. Вячеслав Матвеичев объяснил, что цена поставки ООО «Биологик» не превысила стоимость контрактов конкурентов, а торги были открытыми. Бывшие сотрудники вуза отметили, что ничего не присвоили.
Михаил Грошев полностью признал вину в получении 900 тыс. руб. взятки от Сергея Хрулева, однако отрицал вину в мошенничестве. Он уточнил, что хотел компенсировать ранее понесенные дополнительные затраты на 1,2 млн руб.
Сейчас прокуратура Нижегородской области в арбитражном суде добивается признания контрактов вуза с ООО «Биологик» на 84 млн руб. недействительными и требует аннулировать их. Истец настаивает, что десять договоров были заключены благодаря взятке Сергею Хрулеву от Михаила Грошева.