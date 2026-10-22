Взятки намотали на вуз
Прокуратура оспаривает контракты Приволжского медуниверситета из-за коррупции
Прокуратура Нижегородской области в арбитраже потребовала аннулировать десять контрактов на поставку реабилитационного оборудования для Приволжского исследовательского медицинского университета в рамках проекта «Приоритет 2030». В надзорном ведомстве считают, что договоры на 84 млн руб. с ООО «Биологик» в 2021 — 2022 годах за взятки от бизнесмена Михаила Грошева обеспечил бывший директор института реабилитации вуза Сергей Хрулев. Ответчики настаивают, что оштрафованный на 2 млн руб. Сергей Хрулев не влиял на решения комиссии по закупкам, поставщик законно выиграл торги, а сроки исковой давности вышли. Михаила Грошева сейчас судят за эти взятки и мошенничество с другими поставками для университета вместе с бывшими сотрудниками вуза.
Арбитражный суд Нижегородской области начал рассматривать требование прокуратуры признать недействительными десять договоров поставки реабилитационного оборудования Приволжскому исследовательскому медицинскому университету (ПИМУ) в рамках проекта «Приоритет 2030»: от беговой дорожки Mill голландской Motek Medical B.V. до интерактивных систем виртуальной реальности, психологического и психометрического тестирования. В 2021 — 2022 годах эти тендеры вуза выиграла компания «Биологик» коммерсанта Михаила Грошева. По версии прокуратуры, победу обеспечили взятки бывшему директору института реабилитации ПИМУ Сергею Хрулеву, который заранее информировал предпринимателя о предстоящих торгах.
Прокуратура ссылается на приговор Сергею Хрулеву, которого за взятки оштрафовали на 2 млн руб. Как писал «Ъ-Приволжье», его судили в особом порядке: суд не изучал доказательства по делу и оперативно вынес обвинительный приговор. По фабуле дела, Хрулев за 900 тыс. руб. предложил бизнесмену поставить оборудование для университетской клиники в обход торгов по 44-ФЗ и беспрепятственно принял его. Михаила Грошева сейчас судят за эту взятку, он признал вину. Помимо этого ему вместе с бывшим первым проректором ПИМУ Сергеем Вожиком и начальником службы закупок вуза Вячеславом Матвеичевым инкриминировали мошенничество с другими поставками велоэргометров «Мотомед». С обвинением по этому эпизоду они не согласны.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Биологик» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2018 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. Бенефициар и руководитель — Михаил Грошев. Основной вид деятельности — оптовая торговля изделиями, применяемыми в медицинских целях. Выручка ООО от продажи в 2025 году превысила 8,6 млн руб., чистая прибыль — 1 млн руб.
Для обеспечения иска прокуратуры суд арестовал требуемую сумму на счетах компании. Ответчики настаивают, что контракты были подписаны законно, а приговор в рамках досудебного соглашения Сергея Хрулева с прокуратурой по закону не влечет юридических последствий для других лиц. По словам адвокатов, осужденный Хрулев не единственный, кто участвовал в подготовке к закупкам, он не формировал и не утверждал запросы коммерческих предложений и не руководил аукционной комиссией: этим занималась отдельная структура ПИМУ. Представители компании добавили, что проанализировали рынок реабилитационного оборудования за 2021 — 2022 годы: в силу специфики рынка 67 из 69 договоров поставок были заключены с единственными поставщиками по схожим техзаданиям. При этом «Биологик» оказался не единственным поставщиком одних и тех же товаров для вуза, а цены компании были ниже рыночных.
По словам адвокатов, допрошенный по делу бывших коллег Сергей Хрулев рассказал суду, что не разглашал конфиденциальные данные и не мог влиять на результаты торгов. Юрист вуза сообщил, что в спорных торгах «Биологик» был единственным, кто направлял заявки, хотя ПИМУ запрашивал коммерческие предложения у нескольких поставщиков. Наконец, сроки исковой давности вышли еще в марте 2026 года, настаивают ответчики.
Арбитражное разбирательство по этому делу продолжится в декабре.