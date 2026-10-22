Взятки намотали на вуз

Для обеспечения иска прокуратуры суд арестовал требуемую сумму на счетах компании. Ответчики настаивают, что контракты были подписаны законно, а приговор в рамках досудебного соглашения Сергея Хрулева с прокуратурой по закону не влечет юридических последствий для других лиц. По словам адвокатов, осужденный Хрулев не единственный, кто участвовал в подготовке к закупкам, он не формировал и не утверждал запросы коммерческих предложений и не руководил аукционной комиссией: этим занималась отдельная структура ПИМУ. Представители компании добавили, что проанализировали рынок реабилитационного оборудования за 2021 — 2022 годы: в силу специфики рынка 67 из 69 договоров поставок были заключены с единственными поставщиками по схожим техзаданиям. При этом «Биологик» оказался не единственным поставщиком одних и тех же товаров для вуза, а цены компании были ниже рыночных.