Суд оценил взятку

В Нижнем Новгороде суд назначил экс-директору института реабилитации Приволжского медицинского университета Сергею Хрулеву 2 млн руб. штрафа за взятку от учредителя ООО «Биологик» Михаила Грошева и на пять лет запретил занимать должности в сфере закупок. По фабуле дела, за 900 тыс. руб. осужденный обеспечил компании победу на торгах по поставке медоборудования для клиники вуза. Сергей Хрулев выполнил досудебное соглашение с прокуратурой и дал свидетельские показания по уголовному делу Михаила Грошева, которого сейчас судят за взятку Хрулеву и мошенничество при поставке медицинских тренажеров по завышенным ценам вместе с другими бывшими сотрудниками университета. Обвинение просило для подсудимого шесть лет колонии строгого режима с многомиллионным штрафом и намерено обжаловать приговор.

Бывший директор института реабилитации ПИМУ Сергей Хрулев (слева) в Нижегородском районном суде

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего директора института реабилитации Приволжского медицинского университета (ПИМУ) Сергея Хрулева, которого обвинили в получении взятки от предпринимателя и учредителя ООО «Биологик» Михаила Грошева. Как рассказывал «Ъ», в августе 2021 — декабре 2022 года Сергей Хрулев предложил коммерсанту поставить медицинское оборудование для университетской клиники ПИМУ по программе господдержки высшего образования «Приоритет 2030», в рамках которой вуз получил из федерального бюджета субсидию 1 млрд руб. Ради заключения контрактов с ООО «Биологик» в обход процедуры торгов Михаилу Грошеву предоставили информацию об аукционах ПИМУ и список требуемого оборудования, которое Сергей Хрулев пообещал беспрепятственно принять, следовало из оглашенного в суде обвинительного заключения.

Общий размер взятки за победу ООО «Биологик» в обход 44-ФЗ, по данным следствия, составил 900 тыс. руб. Бизнесмен Грошев передал деньги Сергею Хрулеву двумя частями. Сначала он привез 500 тыс. руб. к ресторану «Подгорье» на набережной Гребного канала, а оставшуюся часть позднее отдал в ресторане «Домашняя Италия» на Казанском шоссе. Этими деньгами Сергей Хрулев распорядился по своему усмотрению, отмечалось в материалах уголовного дела.

Подсудимый и его защита не комментировали обвинение, однако бывший директор института полностью признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой, в рамках которого дал подробные показания по уголовному делу Михаила Грошева и в отношении себя.

Поэтому Хрулева судили в особом порядке, который не предполагает изучения доказательств сторон, а суд практически сразу переходит к прениям и выносит только обвинительный приговор. В судебных прениях гособвинитель посчитал инкриминируемое Сергею Хрулеву преступление полностью доказанным. Несмотря на то, что подсудимый полностью выполнил условия досудебного соглашения, прокурор попросил приговорить его к шести годам колонии строгого режима со штрафом 1,8 млн руб.

Защита, напротив, попросила для своего доверителя наказание ниже нижнего порога. Сергей Хрулев пришел на приговор с большой сумкой вещей, очевидно, готовясь отправиться в следственный изолятор (во время судебного следствия он находился под домашним арестом — «Ъ»). Однако суд ограничился наказанием в виде штрафа в размере 2 млн руб. и запретил Хрулеву пять лет занимать должности, связанные с закупками.

После приговора прокурор не исключил, что подаст апелляционное представление на решение Нижегородского районного суда в областной суд.

Добавим, еще до приговора Сергей Хрулев выступил в суде свидетелем по делу Михаила Грошева, которого обвинили не только в даче взятки бывшему директору института реабилитации, но и мошенничестве при поставке ПИМУ медицинских тренажеров по завышенной стоимости. По фабуле дела, в 2021 году компания «Биологик» выиграла торги на поставку семи велоэргометров «Мотомед» благодаря первому проректору ПИМУ Сергею Вожику и начальнику службы закупок вуза Вячеславу Матвеичеву, которых сейчас судят вместе с коммерсантом Грошевым.

Следствие полагает, что оборудование поставили по завышенным ценам за 7,7 млн руб.: в контракт включили стоимость ранее поставленной модернизированной беговой дорожки стоимостью 11,7 млн руб. Разница в цене велоэргометров из-за этого составила 679 тыс. руб., которые, как считает обвинение, подсудимые похитили.

Впрочем, Михаил Грошев признался только в даче взятки Сергею Хрулеву, а обвинение в мошенничестве он и предполагаемые соучастники отрицают. Они сообщили суду, что ничего себе не взяли, стоимость контракта включала компенсацию за беговую дорожку, а предприниматель подарил вузу оборудование стоимостью более 1,2 млн руб. У ПИМУ претензий к подсудимым нет: Михаил Грошев полностью возместил ущерб, а финансирование контрактов с его компанией шло не за счет программы «Приоритет 2030», как настаивает следствие, а за счет Фонда ОМС, который не нашел нарушений в расходовании средств.

Роман Рыскаль